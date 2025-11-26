Росіяни вже досягли адмінкордону Полтавщини: у ЗСУ виступили з терміновою заявою

Рубрики
Клименко Елена
Заяви російських військових про щоденне просування на Харківщині не відповідають дійсності, адже за їхніми власними даними ворог уже мав би опинитися десь на межі Харківської та Полтавської областей. Таку оцінку в ефірі Ранок.LIVE дав начальник відділу комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко.
Фото: з відкритих джерел
"Росіяни щодня намагаються демонструвати свої "успіхи", повідомляючи про просування на 500 метрів чи кілометр. Проте аналітичні розрахунки показують: якщо підсумувати усі їхні дані, вони вже мали б стояти щонайменше на кордоні Харківської та Полтавської областей", – пояснив Петренко.
За його словами, на фронті ситуація залишається дуже складною, але суттєвих змін у позиціях сторін останнім часом не відбулося. Додатково проблеми створюють погодні умови, через які ускладнюється логістика. Ґрунтові дороги стають майже непрохідними, а на твердому покритті росіяни застосовують безпілотники для розвідки та контролю.
Найгарячішими напрямками залишаються райони Вовчанська та Дворічанська. У Вовчанську російські сили намагаються прорвати оборону з заходу, але через наявні перешкоди та активну протидію української армії втратами техніки їхні спроби зазнають невдач.
Водночас за даними військового оглядача Дениса Поповича, жодного оточення Куп’янська з боку російських загарбників не спостерігається. Українські захисники поступово витісняють ворога з міста, а активні бої в межах населеного пункту тривають.
Попович зазначив, що головною проблемою для окупантів є утримання міста під контролем. За його оцінкою, найближчим часом слід очікувати позитивних результатів роботи Сил оборони України у цьому напрямку, що свідчитиме про поступове звільнення території.
