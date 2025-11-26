Зеленський може не зустрітися з Трампом : названо вкрай показовий момент

Поїздка президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів поки що не отримала остаточного схвалення з боку Вашингтона. Після витоку неузгодженого варіанту мирного плану та зміни графіка консультацій усі можливі дати перебувають на перегляді, зазначає політолог Володимир Фесенко. За його словами, рішення щодо візиту наразі залишається в процесі активних переговорів. Водночас Зеленський веде консультації з європейськими лідерами, а потенційні зустрічі з Дональдом Трампом розглядаються у контексті опрацювання оновленого варіанту плану врегулювання.

Фото: з відкритих джерел

Публікація неузгодженого документа у ЗМІ фактично обнулила попередній графік переговорів. Тепер Вашингтон не наполягає на швидкому ухваленні плану, і процес узгодження стартував фактично з нуля. У Женеві делегації окремо розглядали обставини витоку та погодили, що текст потребує суттєвого доопрацювання.

Фесенко підкреслює, що графік повністю змінено, адже зараз тривають домовленості щодо нового, оновленого варіанту документа. Європейські країни залишаються активними учасниками мирних консультацій, хоча деякі етапи відбуваються без їхньої присутності. Проте на ключових фазах представники ЄС впливали на зміст документа.

У Брюсселі зараз аналізують можливість вироблення єдиної позиції перед наступним раундом переговорів. Не виключають навіть колективного візиту до Вашингтона разом із європейськими лідерами.

Після повернення делегацій із Женеви США та Україна готують спільну оцінку консультацій. У Вашингтоні планується новий раунд переговорів на початку грудня за участі Дрісколла, Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера, і саме ці зустрічі можуть визначити, чи наблизяться сторони до погодження рамкового документа.

Фесенко наголошує, що на порядку денному залишаються всі ключові питання — від конкретної дати поїздки Зеленського до змісту мирного плану. Паралельно Україна координує свою позицію з європейськими партнерами для досягнення узгодженого підходу.

