Зеленский может не встретиться с Трампом: назван крайне показательный момент

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США пока не получила окончательного одобрения со стороны Вашингтона. После утечки несогласованного варианта мирного плана и изменения графика консультаций все возможные даты находятся на пересмотре, отмечает политолог Владимир Фесенко. По его словам, решение о визите остается в процессе активных переговоров. В то же время Зеленский ведет консультации с европейскими лидерами, а потенциальные встречи с Дональдом Трампом рассматриваются в контексте разработки обновленного варианта плана урегулирования.

Фото: из открытых источников

Публикация несогласованного документа в СМИ фактически обнулила предварительный график переговоров. Теперь Вашингтон не настаивает на быстром принятии плана и процесс согласования стартовал фактически с нуля. В Женеве делегации отдельно рассматривали обстоятельства утечки и согласовали, что текст требует существенной доработки.

Фесенко подчеркивает, что график полностью изменен, ведь сейчас продолжаются договоренности по новому, обновленному варианту документа. Европейские страны остаются активными участниками мирных консультаций, хотя некоторые этапы проходят без их присутствия. Однако на ключевых фазах представители ЕС оказывали влияние на содержание документа.

В Брюсселе сейчас анализируется возможность выработки единой позиции перед следующим раундом переговоров. Не исключают даже коллективный визит в Вашингтон вместе с европейскими лидерами.

После возвращения делегаций из Женевы США и Украина готовят общую оценку консультаций. В Вашингтоне планируется новый раунд переговоров в начале декабря с участием Дрисколла, Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера, и именно эти встречи могут определить, приблизятся ли стороны к согласованию рамочного документа.

Фесенко отмечает, что на повестке дня остаются все ключевые вопросы — от конкретной даты поездки Зеленского до содержания мирного плана. Параллельно Украина координирует свою позицию с европейскими партнерами для достижения согласованного подхода.

