Россияне уже достигли админграницы Полтавщины: в ВСУ выступили со срочным заявлением

Заявления российских военных о ежедневном продвижении на Харьковщине не соответствуют действительности, ведь по их собственным данным враг уже должен оказаться где-то на границе Харьковской и Полтавской областей. Такую оценку в эфире Ранок.LIVE дал начальник отдела коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко.

Фото: из открытых источников

"Россияне каждый день пытаются демонстрировать свои "успехи", сообщая о продвижении на 500 метров или километр. Однако аналитические расчеты показывают: если подытожить все их данные, они уже должны стоять как минимум на границе Харьковской и Полтавской областей", — пояснил Петренко.

По его словам, на фронте ситуация остается очень сложной, но существенных изменений в позициях сторон в последнее время не произошло. Дополнительно проблемы создают погодные условия, из-за которых усложняется логистика. Грунтовые дороги становятся почти непроходимыми, а на твердом покрытии россияне используют беспилотники для разведки и контроля.

Самыми горячими направлениями остаются районы Волчанска и Дворичанска. В Волчанске российские силы пытаются прорвать оборону с запада, но из-за существующих препятствий и активного противодействия украинской армии потерями техники их попытки терпят неудачу.

В то же время, по данным военного обозревателя Дениса Поповича, никакого окружения Купянска со стороны российских захватчиков не наблюдается. Украинские защитники постепенно вытесняют врага из города, а активные бои в пределах населенного пункта продолжаются.

Попович отметил, что главной проблемой для окупантов является содержание города под контролем. По его оценке, в ближайшее время следует ожидать положительных результатов работы Сил обороны Украины в этом направлении, что будет свидетельствовать о постепенном освобождении территории.

