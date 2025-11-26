Для Украины это станет роковым даже в мирное время: озвучен тревожный прогноз об ВСУ

До начала полномасштабного вторжения численность Вооруженных сил Украины составляла около 250 тысяч военнослужащих, и этого было достаточно для нужд нужд государства в то время, заявил военный эксперт Иван Тимочко, комментируя возможность введения ограничений на численность армии в рамках потенциальных договоренностей с Россией.

Фото: из открытых источников

По словам Тимочка, цифра, закрепляемая в законодательстве, не означает фактическое количество людей в армии. Он пояснил, что если, условно, в бригаду, рассчитанную на 3000 бойцов, приходит 3500 человек, то часть из них просто не сможет быть снабжена оружием. Поэтому указанные 600 тысяч, 800 тысяч или даже миллион — это не количество военных в строю, а то, имеет ли государство достаточные ресурсы: склады, технику, финансирование, офицерские школы, систему подготовки резерва и общую способность в случае большой угрозы быстро увеличить армию до установленного предела.

Эксперт подчеркнул, что в мирный период реальная численность военных не является критической. Основное – возможность государства в кризисный момент срочно доукомплектовать войска. В то же время, любые искусственные ограничения могут создать дополнительные барьеры даже для обучения будущих бойцов.

Тимочко обратил внимание, что сейчас в Украине планируется проведение базовой всеобщей военной подготовки. Для этого необходимы соответствующие обучающие мощности. Однако если по закону участники таких курсов временно получают статус военнослужащих, возникает вопрос: должны ли они включаться в общую численность армии? Та же проблема возникает и со собранием резервистов, которые официально считаются военными в течение всего периода собрания. Это, по словам эксперта, может создать серьезные организационные затруднения.

Он также отметил, что подобные ограничения обычно накладывают на страны, проигравшие войну и вынужденные капитулировать.

"Украина же не капитулировала — мы продолжаем борьбу и не собираемся сдаваться", — подытожил Тимочко.

