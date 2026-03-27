Війна з Росією "В США та Європі масово затримують українців": що відомо
“В США та Європі масово затримують українців”: що відомо

Росія поширює черговий фейк, щоб дискредитувати українців, які перебувають за кордоном

27 березня 2026, 18:47
Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда знову тиражує дезінформацію. Повідомляють, нібито “у посольствах США в Європі затримали понад 300 українських активістів за протести біля американських посольств”.

Біженці. Фото портал "Коментарі"

Таке відео, оформлене як сюжет Agence France-Presse, поширюють в Telegram-каналах, повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Аналітики Центру пояснили, що насправді: це — підробка. На фейк вказують наступні фактори:

  • AFP не публікувало такого матеріалу ні на сайті, ні в соцмережах;

  • ролик не відповідає фірмовому стилю агентства;

  • відсутні будь-які підтвердження затримань з боку поліції країн ЄС або авторитетних ЗМІ.

“У реальності протести проти дій США в Ірані в Європі справді були, але їхніми учасниками були місцеві антивоєнні активісти, а не українці. Жодних масових затримань українських громадян не зафіксовано, пишуть розслідувачі зі StopFake”, — йдеться в повідомленні.

Аналітики Центру зазначають, що це класичний приклад дезінформації: до реальних фактів додають вигадані деталі, щоб створити ілюзію “правдоподібної” новини та дискредитувати українців за кордоном.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що проросійські ресурси поширюють відео з тезами про “бусифікацію з пелюшок”, “знущання з українців” та “індоктринацію дітей”. 

У Центрі стратегічних комунікацій  зазначили, що інформація, яку поширюють проросійські ресурси, ніби “український мультфільм показує Зеленського, який обіцяє відправити дітей до армії, коли підростуть”, вигадана. Насправді, як зазначили в Центрі, фрагмент мультфільму згенерований за допомогою ШІ.




Джерело: https://t.me/spravdi/54085
