“В США та Європі масово затримують українців”: що відомо

Російська пропаганда знову тиражує дезінформацію. Повідомляють, нібито “у посольствах США в Європі затримали понад 300 українських активістів за протести біля американських посольств”.

Таке відео, оформлене як сюжет Agence France-Presse, поширюють в Telegram-каналах, повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Аналітики Центру пояснили, що насправді: це — підробка. На фейк вказують наступні фактори:

AFP не публікувало такого матеріалу ні на сайті, ні в соцмережах;

ролик не відповідає фірмовому стилю агентства;

відсутні будь-які підтвердження затримань з боку поліції країн ЄС або авторитетних ЗМІ.

“У реальності протести проти дій США в Ірані в Європі справді були, але їхніми учасниками були місцеві антивоєнні активісти, а не українці. Жодних масових затримань українських громадян не зафіксовано, пишуть розслідувачі зі StopFake”, — йдеться в повідомленні.

Аналітики Центру зазначають, що це класичний приклад дезінформації: до реальних фактів додають вигадані деталі, щоб створити ілюзію “правдоподібної” новини та дискредитувати українців за кордоном.

