"В США и Европе массово задерживают украинцев": что известно

Российская пропаганда снова тиражирует дезинформацию. Сообщается, что "в посольствах США в Европе задержали более 300 украинских активистов за протесты у американских посольств".

Такое видео, оформленное как сюжет Agence France-Presse, распространяется в Telegram-каналах, сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Аналитики Центра объяснили, что на самом деле это подделка. На фейк указывают следующие факторы:

AFP не публиковало такого материала ни на сайте, ни в соцсетях;

ролик не соответствует фирменному стилю агентства;

отсутствуют какие-либо подтверждения задержаний со стороны полиции стран ЕС или авторитетных СМИ.

"В реальности протесты против действий США в Иране в Европе действительно были, но их участниками были местные антивоенные активисты, а не украинцы. Никакие массовые задержания украинских граждан не зафиксированы, пишут расследователи из StopFake", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отмечают, что это классический пример дезинформации: к реальным фактам добавляют вымышленные детали, чтобы создать иллюзию "правдоподобной" новости и дискредитировать украинцев за границей.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что пророссийские ресурсы распространяют видео с тезисами о "бусификации с пеленок", "издевательства над украинцами" и "индоктринации детей".

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что информация, распространяемая пророссийскими ресурсами, будто "украинский мультфильм показывает Зеленского, который обещает отправить детей в армию, когда подрастут", придумана. В самом деле, как отметили в Центре, фрагмент мультфильма сгенерирован с помощью ИИ.



