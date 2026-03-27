"В США и Европе массово задерживают украинцев": что известно

Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда снова тиражирует дезинформацию. Сообщается, что "в посольствах США в Европе задержали более 300 украинских активистов за протесты у американских посольств".
Беженцы. Фото портал "Комментарии"
Такое видео, оформленное как сюжет Agence France-Presse, распространяется в Telegram-каналах, сообщает Центр стратегических коммуникаций.
Аналитики Центра объяснили, что на самом деле это подделка. На фейк указывают следующие факторы:
AFP не публиковало такого материала ни на сайте, ни в соцсетях;
ролик не соответствует фирменному стилю агентства;
отсутствуют какие-либо подтверждения задержаний со стороны полиции стран ЕС или авторитетных СМИ.
Аналитики Центра отмечают, что это классический пример дезинформации: к реальным фактам добавляют вымышленные детали, чтобы создать иллюзию "правдоподобной" новости и дискредитировать украинцев за границей.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что пророссийские ресурсы распространяют видео с тезисами о "бусификации с пеленок", "издевательства над украинцами" и "индоктринации детей".
В Центре стратегических коммуникаций отметили, что информация, распространяемая пророссийскими ресурсами, будто "украинский мультфильм показывает Зеленского, который обещает отправить детей в армию, когда подрастут", придумана. В самом деле, как отметили в Центре, фрагмент мультфильма сгенерирован с помощью ИИ.