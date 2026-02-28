logo_ukra

Війна з Росією В США попереджають про загрозу прориву на важливій ділянці фронту: який наказ видав Путін
В США попереджають про загрозу прориву на важливій ділянці фронту: який наказ видав Путін

Артилерія, дрони та удари по трасі H-20: Кремль може розпочати штурм укріпленої лінії Донеччини вже після фази вогневої підготовки

28 лютого 2026, 09:00
Російська окупаційна армія, ймовірно, перейшла до активної фази підготовки поля бою перед очікуваним весняно-літнім наступом на український фортечний пояс у Донецькій області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті.

В США попереджають про загрозу прориву на важливій ділянці фронту: який наказ видав Путін

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Американські аналітики звертають увагу на нещодавні артилерійські удари по Біленькому – населеному пункту за 14 кілометрів від фронту, що розташований на північний схід від Краматорськ. Це місто є північною опорою так званого Поясу фортець – системи укріплених міст, яка формує основу української оборони на Донеччині з 2014 року. 

У ISW підкреслюють: це перший зафіксований випадок застосування ствольної артилерії проти Краматорська чи його околиць.

Експерти припускають, що після артилерійської підготовки російські сили можуть невдовзі перейти до наземних штурмів. Паралельно окупанти ведуть кампанію повітряного загородження на південному фланзі оборонного поясу, активно використовуючи ударні безпілотники для ураження цілей у глибині від 20 до 100 км від лінії зіткнення.

Геолокаційні кадри за 26 лютого зафіксували атаки БпЛА на трасі H-20 Костянтинівка-Слов’янськ, а також удари поблизу Олексієво-Дружківки. Траса H-20 є ключовою логістичною артерією, що з’єднує міста Поясу фортець.

За оцінкою американських аналітиків, такі удари є частиною системної кампанії з виснаження української оборони перед масштабнішими наземними операціями. 

Водночас у ISW наголошують: спроба захопити фортечний пояс може перетворитися для Росії на тривалий і надзвичайно витратний процес із великими втратами ресурсів і часу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін зазнав очевидного провалу в реалізації своїх військових планів в Україні. Такого висновку приходить The Financial Times, аналізуючи хід війни та наслідки для Кремля.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-27-2026/
