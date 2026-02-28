Путін прорахувався: на Заході заявили про крах планів Кремля в Україні

Російський диктатор Володимир Путін зазнав очевидного провалу в реалізації своїх військових планів в Україні. Такого висновку приходить The Financial Times, аналізуючи хід війни та наслідки для Кремля.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою видання, Москва розраховувала на швидку перемогу – передбачалося, що значна частина українців нібито зустріне російські війська як "визволителів". У Кремлі очікували, що операція завершиться за лічені дні. Проте реальність виявилася іншою: затяжна війна, сотні тисяч втрат та консолідація Заходу навколо Києва.

У матеріалі зазначається, що родичі приблизно 350 тисяч загиблих російських військових могли б краще за інших оцінити масштаб прорахунку. Більше того, спроба послабити НАТО дала протилежний ефект: після вступу Фінляндії Альянс майже вдвічі збільшив довжину кордону з Росією.

Окремо автори звертають увагу на розрахунок Путіна на повернення до Білого дому Дональда Трампа та його можливий розрив з лінією Джо Байден на користь Кремля. Передбачалося, що зміна влади у США може зіграти Москві на руку та послабити позиції Києва.

Однак, на думку журналістів, навіть якщо Трамп скептично ставиться до українського лідера, це не означає автоматичної капітуляції України. У виданні наголошують: Путін надто глибоко ув'язнений у війні і, як і раніше, наполягає на максималістських цілях, що ставить під загрозу навіть потенційно сприятливі для нього політичні обставини.

