Путин просчитался: на Западе заявили о крахе планов Кремля в Украине
Путин просчитался: на Западе заявили о крахе планов Кремля в Украине

Война затянулась, НАТО усилилось, а ставка на Трампа может обернуться стратегической ошибкой Москвы

28 февраля 2026, 08:08
Автор:
Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин потерпел очевидный провал в реализации своих военных планов в Украине. К такому выводу приходит The Financial Times, анализируя ход войны и последствия для Кремля.

Путин просчитался: на Западе заявили о крахе планов Кремля в Украине

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценке издания, Москва рассчитывала на быструю победу – предполагалось, что значительная часть украинцев якобы встретит российские войска как "освободителей". В Кремле ожидали, что операция завершится за считанные дни. Однако реальность оказалась иной: затяжная война, сотни тысяч потерь и консолидация Запада вокруг Киева.

В материале отмечается, что родственники примерно 350 тысяч погибших российских военных могли бы лучше других оценить масштаб просчета. Более того, попытка ослабить НАТО дала противоположный эффект: после вступления Финляндии Альянс почти вдвое увеличил протяженность границы с Россией.

Отдельно авторы обращают внимание на расчет Путина на возвращение в Белый дом Дональд Трамп и его возможный разрыв с линией Джо Байден в пользу Кремля. Предполагалось, что смена власти в США может сыграть Москве на руку и ослабить позиции Киева.

Однако, по мнению журналистов, даже, если Трамп скептически относится к украинскому лидеру, это не означает автоматической капитуляции Украины. В издании подчеркивают: Путин слишком глубоко увяз в войне и по-прежнему настаивает на максималистских целях, что ставит под угрозу даже потенциально благоприятные для него политические обстоятельства.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия перебрасывает на Купянское направление элементы как минимум одного заново сформированного военного соединения. В Кремле одержимы идеей вновь полностью оккупировать Купянск. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).




Источник: https://www.ft.com/content/0a6e9ff5-0bbd-46be-8075-bcb70bd9cb1d
