logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США предупреждают об угрозе прорыва на важном участке фронта: какой приказ выдал Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

В США предупреждают об угрозе прорыва на важном участке фронта: какой приказ выдал Путин

Артиллерия, дроны и удары по трассе H-20: Кремль может начать штурм укрепленной линии Донбасса уже после фазы огневой подготовки

28 февраля 2026, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская оккупационная армия, вероятно, перешла в активную фазу подготовки поля боя перед ожидаемым весенне-летним наступлением на украинский крепостной пояс в Донецкой области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

В США предупреждают об угрозе прорыва на важном участке фронта: какой приказ выдал Путин

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание на недавние артиллерийские удары по Беленькому – населенному пункту в 14 километрах от фронта, расположенного к северо-востоку от Краматорска. Этот город является северной опорой так называемого Пояса крепостей – системы укрепленных городов, которая формирует основу украинской обороны в Донецкой области с 2014 года.

В ISW подчеркивают: это первый зафиксированный случай применения ствольной артиллерии против Краматорска или его окрестностей.

Эксперты предполагают, что после артиллерийской подготовки российские силы могут вскоре перейти к наземным штурмам. Параллельно оккупанты ведут кампанию воздушного заграждения на южном фланге оборонного пояса, активно используя ударные беспилотники для поражения целей в глубине от 20 до 100 км от линии столкновения.

Геолокационные кадры за 26 февраля зафиксировали атаки БпЛА на трассе H-20 Константиновка-Славянск, а также удары вблизи Алексеева-Дружковки. Трасса H-20 является ключевой логистической артерией, соединяющей города Пояса крепостей.

По оценке американских аналитиков, такие удары являются частью системной кампании по истощению украинской обороны перед более масштабными наземными операциями.

В то же время в ISW отмечают: попытка захватить крепостной пояс может превратиться для России в длительный и чрезвычайно затратный процесс с большими потерями ресурсов и времени.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин потерпел очевидный провал в реализации своих военных планов в Украине. К такому выводу приходит The Financial Times, анализируя ход войны и последствия для Кремля.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-27-2026/
Теги:

Новости

Все новости