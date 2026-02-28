В США предупреждают об угрозе прорыва на важном участке фронта: какой приказ выдал Путин

Российская оккупационная армия, вероятно, перешла в активную фазу подготовки поля боя перед ожидаемым весенне-летним наступлением на украинский крепостной пояс в Донецкой области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание на недавние артиллерийские удары по Беленькому – населенному пункту в 14 километрах от фронта, расположенного к северо-востоку от Краматорска. Этот город является северной опорой так называемого Пояса крепостей – системы укрепленных городов, которая формирует основу украинской обороны в Донецкой области с 2014 года.

В ISW подчеркивают: это первый зафиксированный случай применения ствольной артиллерии против Краматорска или его окрестностей.

Эксперты предполагают, что после артиллерийской подготовки российские силы могут вскоре перейти к наземным штурмам. Параллельно оккупанты ведут кампанию воздушного заграждения на южном фланге оборонного пояса, активно используя ударные беспилотники для поражения целей в глубине от 20 до 100 км от линии столкновения.

Геолокационные кадры за 26 февраля зафиксировали атаки БпЛА на трассе H-20 Константиновка-Славянск, а также удары вблизи Алексеева-Дружковки. Трасса H-20 является ключевой логистической артерией, соединяющей города Пояса крепостей.

По оценке американских аналитиков, такие удары являются частью системной кампании по истощению украинской обороны перед более масштабными наземными операциями.

В то же время в ISW отмечают: попытка захватить крепостной пояс может превратиться для России в длительный и чрезвычайно затратный процесс с большими потерями ресурсов и времени.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин потерпел очевидный провал в реализации своих военных планов в Украине. К такому выводу приходит The Financial Times, анализируя ход войны и последствия для Кремля.



