В США назвали найбільш можливий сценарій миру: на що має погодитися Україна

Війна в Україні затягується. Разом з тим виглядає практично неможливою поразка Росії, яка може призвести до ядерної війни. Відтак, все більше напрошується аналогія з Першою світовою війною. Тоді ідея переговорів була відкинута, війна затягнулася, а повна перемога виявилася недовговічною. Тепер компроміс може передбачати нейтралітет України та вирішення питання кордонів через референдум під егідою ООН. Таку думку висловив американський дипломат, експосол США в Саудівській Аравії Девід Ранделл.

Мир в Україні. Фото: із відкритих джерел

Дипломат пропонує можливий сценарій миру: Україна бере на себе зобов’язання щодо нейтралітету, за прикладом Австрії у 1955 році. У російськомовних регіонах проводиться плебісцит. Далі Росія отримує скасування санкцій та політичну реабілітацію. Україна – масштабну допомогу у відбудові.

"Країни рідко повертають за столом переговорів те, що вони втратили на полі бою. Чим довше триває ця війна, тим більше територій, ймовірно, втратить Україна. Економічні санкції, якими б жорсткими вони не були, не змінять політику такого лідера, як Путін, чиї батьки пережили блокаду Ленінграда, в якій загинуло понад мільйон росіян, багато з них померли від голоду. Математика цієї війни на виснаження не на користь України. Прагнення до рішучої поразки Росії є практично неможливою метою та несе серйозні та невиправдані ризики", — заявив дипломат.

