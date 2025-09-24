В США назвали наиболее возможный сценарий мира: на что должна согласиться Украина

Рубрики
Война на Украине затягивается. Вместе с тем выглядит практически невозможным поражение России, которое может привести к ядерной войне. Следовательно, все больше напрашивается аналогия с Первой мировой войной. Тогда идея переговоров была отвергнута, война затянулась, а полная победа оказалась недолговечной. Теперь компромисс может предусматривать нейтралитет Украины и решение вопроса границ через референдум под эгидой ООН. Такое мнение высказал американский дипломат, экспосол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.
Мир в Украине. Фото: из открытых источников
Дипломат предлагает возможный сценарий мира: Украина берет на себя обязательство по нейтралитету, по примеру Австрии в 1955 году. В русскоязычных регионах производится плебисцит. Далее Россия получает упразднение санкций и политическую реабилитацию. Украина – масштабная помощь в восстановлении.
