В США назвали наиболее возможный сценарий мира: на что должна согласиться Украина

Война на Украине затягивается. Вместе с тем выглядит практически невозможным поражение России, которое может привести к ядерной войне. Следовательно, все больше напрашивается аналогия с Первой мировой войной. Тогда идея переговоров была отвергнута, война затянулась, а полная победа оказалась недолговечной. Теперь компромисс может предусматривать нейтралитет Украины и решение вопроса границ через референдум под эгидой ООН. Такое мнение высказал американский дипломат, экспосол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.

Мир в Украине. Фото: из открытых источников

Дипломат предлагает возможный сценарий мира: Украина берет на себя обязательство по нейтралитету, по примеру Австрии в 1955 году. В русскоязычных регионах производится плебисцит. Далее Россия получает упразднение санкций и политическую реабилитацию. Украина – масштабная помощь в восстановлении.

"Страны редко возвращают за столом переговоров то, что они потеряли на поле боя. Чем дольше длится эта война, тем больше территорий, вероятно, потеряет Украина. Экономические санкции, какими бы жесткими они ни были, не изменят политику такого лидера, как Путин, чьи родители пережили блокаду Ленинграда, в которой погибло более миллиона россиян, многие из них умерли от голода. Математика этой войны на истощение не в пользу Украины. Стремление к решительному поражению России является практически невозможной целью и несет серьезные и неоправданные риски", — заявил дипломат.

