В СБУ прокоментували "рейд" до Залужного у 2022 році

У Службі безпеки України підтвердили, що у 2022 році їхні співробітники дійсно прибували за адресою законспірованого запасного командного пункту тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Водночас у відомстві запевняють: жодних обшуків там фактично не проводили, а ситуацію було оперативно врегульовано. Про це повідомили у прес-службі СБУ у відповідь на заяви Залужного в інтерв’ю Associated Press.

Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

У спецслужбі пояснили, що на той момент тривали масштабні слідчі дії в межах іншого кримінального провадження щодо боротьби з організованою злочинністю, які охоплювали велику кількість адрес.

Одна з таких адрес, за даними СБУ, збіглася з місцем розташування нещодавно облаштованого резервного командного пункту Залужного. У відомстві наголосили, що фактичних обшуків чи інших слідчих дій саме за цією адресою не відбувалося.

Також у спецслужбі зазначили, що голова СБУ Василь Малюк та тодішній головком особисто обговорили інцидент і з’ясували всі обставини.

Раніше Валерій Залужний, який нині є послом України у Великій Британії, розповів про напругу у відносинах із президентом Володимиром Зеленським восени 2022 року. За його словами, тоді співробітники СБУ увірвалися до тимчасового пункту військового управління в Києві з обшуками. У СБУ ж наполягають: ситуація була робочою і непорозуміння швидко усунули.

Читайте також на порталі "Коментарі" — колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів про причини провалу контрнаступу 2023 року. За його словами, це сталося через те, що операція відхилилася від початкового плану, а Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних ресурсів.

Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press розкрив нові деталі контрнаступ 2023 року. За його словами, першочерговий план контрнаступу полягав у створенні єдиного ударного кулака для повернення частини Запорізького регіону, зокрема атомної електростанції, та подальший наступ на південь до Азовського моря. Така операція мала б перерізати коридор, який армія РФ використовувала для поповнення запасів Криму.



