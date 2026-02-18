В СБУ прокомментировали "рейд" к Залужному в 2022 году

В Службе безопасности Украины подтвердили, что в 2022 году их сотрудники действительно прибывали по адресу законспирированного запасного командного пункта тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В то же время в ведомстве уверяют: никаких обысков там фактически не проводили, а ситуация была оперативно урегулирована. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в ответ на заявления Залужного в интервью Associated Press.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

В спецслужбе пояснили, что на тот момент продолжались масштабные следственные действия в рамках другого уголовного производства по борьбе с организованной преступностью, которые охватывали множество адресов.

Один из таких адресов, по данным СБУ, совпал с местоположением недавно обустроенного резервного командного пункта Залужного. В ведомстве подчеркнули, что фактических обысков или других следственных действий именно по этому адресу не происходило.

Также в спецслужбе отметили, что глава СБУ Василий Малюк и тогдашний главка лично обсудили инцидент и выяснили все обстоятельства.

Ранее Валерий Залужный, ныне являющийся послом Украины в Великобритании, рассказал о напряжении в отношениях с президентом Владимиром Зеленским осенью 2022 года. По его словам, тогда сотрудники СБУ ворвались во временный пункт военного управления в Киеве с обысками. В СБУ же настаивают: ситуация была рабочей и недоразумения быстро устранили.

Валерий Залужный в интервью Associated Press раскрыл новые детали контрнаступления 2023 года. По его словам, первоочередной план контрнаступления заключался в создании единого ударного кулака для возвращения части Запорожского региона, в частности атомной электростанции, и дальнейшее наступление на юг к Азовскому морю. Такая операция должна перерезать коридор, который армия РФ использовала для пополнения запасов Крыма.



