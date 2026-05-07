В Росії поставили нові умови Україні: жахлива “відповідь” прилетить не тільки за зірваний парад

В Міністерстві оборони РФ уже заходяться в істериці — постійно повторюють погрози щодо “відповіді” Україні та вказують, куди саме спрямують ракети. Однак попередили, що "відповідь" буде не тільки за зірваний парад у Москві.

У Міністерстві повідомили, що російський лідер Володимир Путін оголосив перемир’я з 00:00 8 травня до 10 травня.

“У зазначений період усі угруповання російських військ у зоні "спеціальної військової операції" повністю припинять бойові дії. Одночасно припиняються удари ракетними військами та артилерією, високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування, ударними безпілотними літальними апаратами по місцях дислокації ЗСУ та об'єктів інфраструктури, пов'язаних із ВПК та збройними силами у глибині території України”, — йдеться у повідомленні.

Російська сторона закликала Україну наслідувати цей приклад.

Також попередили: “При порушенні ЗСУ перемир'я в зоні проведення “СВО”, а також спробах завдання ударів по населених пунктах і об'єктах на території російських регіонів, Збройними Силами РФ буде дано адекватну відповідь”.

Також вчергове нагадали, що якщо Україна спробує зірвати святкування Дня перемоги у Москві, РФ завдасть масованого ракетного удару по центру Києва. І знову закликали цивільне населення Києва та дипломатів за необхідності завчасно залишити місто.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що моніторингові канали попередили про високу загрозу масованого обстрілу у період 10-12 травня. Головними цілями ворога, ймовірно, буде Київ та Київська область.




