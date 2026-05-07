В Росії поставили нові умови Україні: жахлива “відповідь” прилетить не тільки за зірваний парад

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Міністерстві оборони РФ уже заходяться в істериці — постійно повторюють погрози щодо “відповіді” Україні та вказують, куди саме спрямують ракети. Однак попередили, що "відповідь" буде не тільки за зірваний парад у Москві.
Обстріл. Фото портал "Коментарі"
У Міністерстві повідомили, що російський лідер Володимир Путін оголосив перемир’я з 00:00 8 травня до 10 травня.
Російська сторона закликала Україну наслідувати цей приклад.
Також вчергове нагадали, що якщо Україна спробує зірвати святкування Дня перемоги у Москві, РФ завдасть масованого ракетного удару по центру Києва. І знову закликали цивільне населення Києва та дипломатів за необхідності завчасно залишити місто.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що моніторингові канали попередили про високу загрозу масованого обстрілу у період 10-12 травня. Головними цілями ворога, ймовірно, буде Київ та Київська область.