В России поставили новые условия Украине: ужасный "ответ" прилетит не только за сорванный парад

Кречмаровская Наталия
В Министерстве обороны РФ уже заходятся в истерике — постоянно повторяют угрозы относительно "ответа" Украине и указывают, куда именно направят ракеты. Однако предупредили, что "ответ" будет не только сорванным парад в Москве.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
В Министерстве сообщили, что российский лидер Владимир Путин объявил перемирие с 00:00 8 мая по 10 мая.
Российская сторона призвала Украину последовать этому примеру.
Также в очередной раз напомнили, что если Украина попытается сорвать празднование Дня победы в Москве, РФ нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. И снова призвали гражданское население Киева и дипломатов при необходимости заблаговременно покинуть город.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что мониторинговые каналы предупредили о высокой угрозе массированного обстрела в период 10-12 мая. Главными целями врага, вероятно, будут Киев и Киевская область.