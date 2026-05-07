В России поставили новые условия Украине: ужасный "ответ" прилетит не только за сорванный парад

В Министерстве обороны РФ уже заходятся в истерике — постоянно повторяют угрозы относительно "ответа" Украине и указывают, куда именно направят ракеты. Однако предупредили, что "ответ" будет не только сорванным парад в Москве.

В Министерстве сообщили, что российский лидер Владимир Путин объявил перемирие с 00:00 8 мая по 10 мая.

"В указанный период все группировки российских войск в зоне "специальной военной операции" полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектов глубине территории Украины”, — говорится в сообщении.

Российская сторона призвала Украину последовать этому примеру.

Также предупредили: "При нарушении ВСУ перемирие в зоне проведения "СВО", а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооруженными Силами РФ будет дан адекватный ответ".

Также в очередной раз напомнили, что если Украина попытается сорвать празднование Дня победы в Москве, РФ нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. И снова призвали гражданское население Киева и дипломатов при необходимости заблаговременно покинуть город.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что мониторинговые каналы предупредили о высокой угрозе массированного обстрела в период 10-12 мая. Главными целями врага, вероятно, будут Киев и Киевская область.



