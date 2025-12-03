В рф палають нафтобази: Україна нанесла потужний удар

Українські Сили оборони в ніч на 3 грудня завдали серії ударів по об’єктах, що безпосередньо підтримують наступальні можливості російської армії. Головною ціллю стала нафтобаза "Дмітрієвська" у Тамбовській області, яка забезпечує паливом російські підрозділи. Після ураження на об’єкті спалахнула пожежа — попередньо горять одразу кілька резервуарів з нафтопродуктами. Точні масштаби збитків уточнюються.

Українська атака по інфраструктурі рф

Крім того, українські сили уразили пост технічного спостереження на морській платформі МСП-4 у Чорному морі. За попередніми даними, знищено групу операторів російських БпЛА, а також пошкоджено радіолокаційну станцію надводної обстановки на буровій установці "Сиваш". Додаткова інформація уточнюється.

Уточньо й результати удару 27 листопада по аеродрому Саки в окупованому Криму. Під час влучань були знищені три російські розвідувально-ударні безпілотники "Оріон". Кожен із них коштує близько 5 мільйонів доларів США, має розмах крила понад 16 метрів і здатен перебувати в повітрі до 24 годин.

Також підтверджено ураження 2 грудня нафтобази "Лівни" в Орловській області. Унаслідок удару загорілися два резервуари РВ-5000, що зберігали нафтопродукти.

Сили оборони наголошують: системні удари по нафтобазах, інфраструктурі спостереження й техніці противника є частиною стратегії зі зниження військово-економічного потенціалу рф та примушення росії припинити агресію проти України.

