В России горят нефтебазы: Украина нанесла мощный удар

Украинские Силы обороны в ночь на 3 декабря нанесли серию ударов по объектам, непосредственно поддерживающим наступательные возможности российской армии. Главной целью стала нефтебаза "Дмитриевская" в Тамбовской области, обеспечивающая топливом русские подразделения. После поражения на объекте вспыхнул пожар – предварительно горят сразу несколько резервуаров с нефтепродуктами. Точные масштабы ущерба уточняются.

Украинская атака по инфраструктуре рф

Кроме того, украинские силы удивили пост технического наблюдения на морской платформе МСП-4 в Черном море. По предварительным данным, уничтожена группа операторов российских БПЛА, а также повреждена радиолокационная станция надводной обстановки на буровой установке "Сиваш". Дополнительная информация уточняется.

Уточняется и результат удара 27 ноября по аэродрому Саки в оккупированном Крыму. Во время попаданий были уничтожены три российских разведывательно-ударных беспилотника "Орион". Каждый из них стоит около 5 миллионов долларов США, имеет размах крыла более 16 метров и способен находиться в воздухе до 24 часов.

Также подтверждено поражение 2 декабря нефтебазы "Ливны" в Орловской области. В результате удара загорелись два резервуара РО-5000, хранивших нефтепродукты.

Силы обороны отмечают: системные удары по нефтебазам, инфраструктуре наблюдения и технике противника являются частью стратегии по снижению военно-экономического потенциала России и принуждению России прекратить агрессию против Украины.

