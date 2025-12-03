logo_ukra

BTC/USD

92610

ETH/USD

3087.01

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Алхімова жорстоко розкритикувала військового Терена
commentss НОВИНИ Всі новини

Алхімова жорстоко розкритикувала військового Терена

Алхімова різко висловилася у відповідь на інтерв’ю Тєрена, звинувативши його та подібних йому людей у розколі суспільства й у тому, що багато активних волонтерів припинили роботу на фронт

3 грудня 2025, 16:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Скандальна блогерка Алхімова опублікувала емоційну заяву, в якій різко розкритикувала військового Тєрена та тих, кого вона вважає причиною розділення українського суспільства. За її словами, саме через подібну поведінку багато людей, які довго підтримували армію, виснажилися, виїхали або повністю згорнули волонтерську діяльність.

Алхімова жорстоко розкритикувала військового Терена

Алхімова про Терена

Алхімова нагадала, що в перші роки повномасштабного вторгнення саме такі волонтери забезпечували військових касками, бронежилетами, транспортуванням та іншим необхідним — ще до того, як ці питання системно покривала держава. Проте зараз, як вона стверджує, через постійні конфлікти, токсичні звинувачення та розпалювання ворожнечі між українцями, їй особисто уже не хочеться збирати кошти чи допомагати будь-якому підрозділу.

У своїй заяві вона жорстко висловлюється про те, що суспільство часто швидко забуває про добрі справи й натомість фіксується на одному негативному моменті. Цей ефект вона назвала "притчею про мостобудівника", який побудував тисячу мостів, але запам’ятали його за одну помилку.

Алхімова також звернулася безпосередньо до Тєрена, заявивши, що не сумнівалася в тому, що її ім’я прозвучить у його інтерв’ю, оскільки це нібито гарантує перегляди. Вона підкреслила, що не бажає, щоб її ім’я використовували для хайпу чи монетизації, й завершила свою заяву різкою критикою на його адресу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що український військовий "Осман" пояснив, як робота з оптоволоконними дронами змінює реалії на лінії бойового зіткнення. За його словами, така техніка дозволяє майже повністю забути про обмеження, з якими постійно стикаються оператори звичайних FPV: радіогоризонт, потужні ворожі РЕБи, демаскувальні антени чи потребу в ретрансляторах. Завдяки кабельному зв’язку екіпажі працюють значно безпечніше й ефективніше.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/alhim69/1153
Теги:

Новини

Всі новини