Алхімова жорстоко розкритикувала військового Терена

Скандальна блогерка Алхімова опублікувала емоційну заяву, в якій різко розкритикувала військового Тєрена та тих, кого вона вважає причиною розділення українського суспільства. За її словами, саме через подібну поведінку багато людей, які довго підтримували армію, виснажилися, виїхали або повністю згорнули волонтерську діяльність.

Алхімова про Терена

Алхімова нагадала, що в перші роки повномасштабного вторгнення саме такі волонтери забезпечували військових касками, бронежилетами, транспортуванням та іншим необхідним — ще до того, як ці питання системно покривала держава. Проте зараз, як вона стверджує, через постійні конфлікти, токсичні звинувачення та розпалювання ворожнечі між українцями, їй особисто уже не хочеться збирати кошти чи допомагати будь-якому підрозділу.

У своїй заяві вона жорстко висловлюється про те, що суспільство часто швидко забуває про добрі справи й натомість фіксується на одному негативному моменті. Цей ефект вона назвала "притчею про мостобудівника", який побудував тисячу мостів, але запам’ятали його за одну помилку.

Алхімова також звернулася безпосередньо до Тєрена, заявивши, що не сумнівалася в тому, що її ім’я прозвучить у його інтерв’ю, оскільки це нібито гарантує перегляди. Вона підкреслила, що не бажає, щоб її ім’я використовували для хайпу чи монетизації, й завершила свою заяву різкою критикою на його адресу.

