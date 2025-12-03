logo

Алхимова жестоко раскритиковала военного Терена
НОВОСТИ

Алхимова жестоко раскритиковала военного Терена

Алхимова резко высказалась в ответ на интервью Терена, обвинив его и подобных ему людей в расколе общества и в том, что многие активные волонтеры прекратили работу на фронт

3 декабря 2025, 16:52
Автор:
Ткачова Марія

Скандальная блогерша Алхимова опубликовала эмоциональное заявление, в котором резко раскритиковала военного Терена и тех, кого она считает причиной разделения украинского общества. По ее словам, именно из-за подобного поведения многие люди, долго поддерживавшие армию, истощились, уехали или полностью свернули волонтерскую деятельность.

Алхимова жестоко раскритиковала военного Терена

Алхимова про Терена

Алхимова напомнила, что в первые годы полномасштабного вторжения именно такие волонтеры снабжали военных касками, бронежилетами, транспортировкой и прочим необходимым — еще до того, как эти вопросы системно покрывало государство. Однако сейчас, как она утверждает, из-за постоянных конфликтов, токсических обвинений и разжигания вражды между украинцами, ей лично уже не хочется собирать средства или помогать любому подразделению.

В своем заявлении она жестко высказывается о том, что общество часто быстро забывает о добрых делах и фиксируется на одном негативном моменте. Этот эффект она назвала "притчей о мостостроителе", построившем тысячу мостов, но запомнившим его за одну ошибку.

Алхимова также обратилась к Терене, заявив, что не сомневалась в том, что ее имя прозвучит в его интервью, поскольку это якобы гарантирует просмотры. Она подчеркнула, что не желает, чтобы ее имя использовали для хайпа или монетизации, и завершила свое заявление резкой критикой в его адрес.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странский военный "Осман" объяснил, как работа с оптоволоконными дронами меняет реалии на линии боевого столкновения. По его словам, такая техника позволяет почти полностью забыть об ограничениях, с которыми постоянно сталкиваются операторы обычных FPV: радиогоризонт, мощные вражеские РЭБы, демассивные антенны или потребность в ретрансляторах. Благодаря кабельной связи экипажи работают гораздо безопаснее и эффективнее.



Источник: https://t.me/alhim69/1153
