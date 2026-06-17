В режимі "Термінатора" український ШІ вперше в історії самостійно ліквідував солдатів РФ

Українські безпілотники з елементами штучного інтелекту вперше самостійно ухвалили рішення про знищення російських солдатів на фронті. Йдеться про експериментальне застосування автономних дронів, які без участі оператора вразили російських військових і техніку. Про це повідомляє New Scientist, посилаючись на представників української оборонної промисловості.

Українські дрони з ШІ самостійно знищили російських солдатів. Фото ілюстративне

За даними джерел видання, у випробуванні брали участь десять безпілотників, оснащених алгоритмами розпізнавання цілей. Після виходу в заданий район апарати переходили у "режим Термінатора", у якому самостійно виявляли та атакували об’єкти противника. Контроль людини на фінальному етапі операції був відсутній.

"Ми просто запускаємо його, і знаємо, що все буде мертве – все, що буде знайдено там, у цій конкретній місцевості, буде мертве. Немає жодного зв’язку з дроном, ви не можете бачити відео, нічого… Все, що він побачить, буде знищено", — каже виробник дронів Олександр Кохановський.

Відомо, що випробування відбулися ще два роки тому поблизу Бахмута та Часового Яру в межах українських військових операцій. Після тесту в район, де працювали ШІ-безпілотники, були направлені інші підрозділи для перевірки результатів. Було зафіксовано загибель кількох військових та знищення вантажівки.

За словами представників оборонної індустрії, в Україні наразі діє заборона на повністю автономне ураження цілей.

"Ми спробували це. Це тест. Ми ніколи не впроваджували це ширше", — пояснив Кохановський.

Однак військові та розробники усвідомлюють зростання можливостей штучного інтелекту та ведуть дискусії з урядом щодо того, чи варто пом’якшувати ці обмеження на тлі розвитку технологій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна тестує на фронті гуманоїдних роботів.

Також "Коментарі" писали, що радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов заявив, що на фронті будуть воювати роботи на базі штучного інтелекту.