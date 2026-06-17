В режиме "Терминатора" украинский ИИ впервые в истории самостоятельно ликвидировал солдат РФ

Украинские беспилотники с элементами искусственного интеллекта впервые самостоятельно приняли решение об уничтожении русских солдат на фронте. Речь идет об экспериментальном применении автономных дронов, без участия оператора поразивших российских военных и технику. Об этом сообщает New Scientist, ссылаясь на представителей украинской оборонной промышленности.

Украинские дроны с ИИ самостоятельно уничтожили русских солдат. Фото иллюстративное

По данным источников издания, в испытании участвовали десять беспилотников, оснащенных алгоритмами распознавания целей. После выхода в заданный район аппараты переходили в "режим Терминатора", в котором самостоятельно обнаруживали и атаковали объекты противника. Контроль человека на финальном этапе операции отсутствовал.

"Мы просто запускаем его, и знаем, что все будет мертво – все, что будет найдено там, в этой конкретной местности, будет мертво. Нет никакой связи с дроном, вы не можете видеть видео, ничего… Все, что он увидит, будет уничтожено", — говорит производитель дронов Александр Кохановский.

Известно, что испытания прошли еще два года назад вблизи Бахмута и Часового Яра в рамках украинских военных операций. После теста в район, где работали ИИ-беспилотники, были направлены другие подразделения для проверки результатов. Была зафиксирована гибель нескольких военных и уничтожение грузовика.

По словам представителей оборонной индустрии, в Украине действует запрет на полностью автономное поражение целей.

"Мы попробовали это. Это тест. Мы никогда не внедряли это шире", – объяснил Кохановский.

Однако военные и разработчики осознают рост возможностей искусственного интеллекта и ведут дискуссии с правительством о том, следует ли смягчать эти ограничения на фоне развития технологий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина тестирует на фронте гуманоидных роботов.

Также "Комментарии" писали, что советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что на фронте будут воевать работы на базе искусственного интеллекта.