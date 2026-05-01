В Раді вже не приховують радості: від таких “санкцій” Росія довго не зможе оговтатися

Кречмаровская Наталия
Удари по нафтовій галузі Росії все відчутніші — російська влада уже змушена оголошувати режим надзвичайного стану.
Санкції проти РФ. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Галина Янченко зазначила, що останніми тижнями Сили оборони України щоночі проводять результативну роботу по російських нафтобазах і портах. Вона наголосила, що це дуже боляче для нафтових доходів Росії.
Розповіла про "українські нафтові санкції” у цифрах.
Результат:
понад 13 млрд дол. збитків для нафтової галузі РФ,
до 40% російських переробних потужностей у різні періоди або зупинені, або працювали з обмеженнями,
половина нафтогазових підприємств РФ стала збитковою – сумарно збиток на початок 2026 у 575 млрд рублів (6–6,5 млрд дол.).
По портах:
Усть-Луга і Приморськ – це понад 120–140 млн тонн на рік і близько 35-40% морського експорту РФ. Після ударів перевалка просідала до 50%.
Туапсе – ще 15–20 млн тонн на рік (5–7% експорту). Удар по ньому – це мінус по всьому ланцюгу: від виробництва до контрактів.
На цьому фоні, зазначила народна депутатка, Росія знову ввела заборону на експорт бензину (квітень-липень 2026 року), а ціни на пальне всередині країни-агресора зросли на 6–8%.
І головне, на чому наголосила нардепка, це те, що "українські нафтові санкції” наносяться зброєю українського виробництва.
