В Раді вже не приховують радості: від таких “санкцій” Росія довго не зможе оговтатися

Удари по нафтовій галузі Росії все відчутніші — російська влада уже змушена оголошувати режим надзвичайного стану.

Народна депутатка Галина Янченко зазначила, що останніми тижнями Сили оборони України щоночі проводять результативну роботу по російських нафтобазах і портах. Вона наголосила, що це дуже боляче для нафтових доходів Росії.

Розповіла про "українські нафтові санкції” у цифрах.

“Лише у 2025 році Сили оборони України здійснили понад 140 ударів по НПЗ, портах і логістичних хабах агресора, і ще близько 40 deep-страйків – у 2026 році. За останні 2 місяці вони стали особливо вибуховими”, — зазначила вона.

Результат:

понад 13 млрд дол. збитків для нафтової галузі РФ,

до 40% російських переробних потужностей у різні періоди або зупинені, або працювали з обмеженнями,

половина нафтогазових підприємств РФ стала збитковою – сумарно збиток на початок 2026 у 575 млрд рублів (6–6,5 млрд дол.).

По портах:

Усть-Луга і Приморськ – це понад 120–140 млн тонн на рік і близько 35-40% морського експорту РФ. Після ударів перевалка просідала до 50%.

Туапсе – ще 15–20 млн тонн на рік (5–7% експорту). Удар по ньому – це мінус по всьому ланцюгу: від виробництва до контрактів.

На цьому фоні, зазначила народна депутатка, Росія знову ввела заборону на експорт бензину (квітень-липень 2026 року), а ціни на пальне всередині країни-агресора зросли на 6–8%.

“Важливо, що Росія не може швидко відновлювати уражені об’єкти. НПЗ в останні роки були модернізовані під західні технології, доступ до яких зараз обмежений через санкції. Тому кожен новий deep-strike лише підсилює попередній ефект. А це вже прямий удар по здатності агресора фінансувати війну, яка тримається на російських нафтових грошах”, — зауважила політик.

І головне, на чому наголосила нардепка, це те, що "українські нафтові санкції” наносяться зброєю українського виробництва.

“За 4 роки Україна створила спроможності, які дістають туди, де Росія ще недавно почувалася в безпеці. Бумеранг – існує. І зараз Росія відчуває дзеркальні наслідки власних дій”, — підсумувала політик.

