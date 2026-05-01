В Раде уже не скрывают радости: от таких "санкций" Россия долго не сможет оправиться

Удары по нефтяной отрасли России все ощутимее — российские власти уже вынуждены объявлять режим чрезвычайного положения.

Санкции против РФ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Галина Янченко отметила, что в последние недели Силы обороны Украины каждую ночь проводят результативную работу по российским нефтебазам и портам. Она подчеркнула, что это очень болезненно для нефтяных доходов России.

Рассказала об "украинских нефтяных санкциях" в цифрах.

"Только в 2025 году Силы обороны Украины совершили более 140 ударов по НПЗ, портам и логистическим хабам агрессора, и еще около 40 deep-страйков - в 2026 году. За последние 2 месяца они стали особенно взрывными", — отметила она.

Результат:

свыше 13 млрд долл. убытков для нефтяной отрасли РФ,

до 40% российских перерабатывающих мощностей в разные периоды либо остановлены, либо работали с ограничениями,

половина нефтегазовых предприятий РФ стала убыточной – суммарно ущерб на начало 2026 года в 575 млрд рублей (6–6,5 млрд долл.).

По портам:

Усть-Луга и Приморск – это более 120–140 млн тонн в год и около 35–40% морского экспорта РФ. После ударов перевалка проседала до 50%.

Туапсе – еще 15–20 млн. тонн в год (5–7% экспорта). Удар по нему – это минус по всей цепи: от производства до контрактов.

На этом фоне, отметила народная депутат, Россия снова ввела запрет на экспорт бензина (апрель-июль 2026 года), а цены на топливо внутри страны-агрессора выросли на 6-8%.

"Важно, что Россия не может быстро восстанавливать пораженные объекты. НПЗ в последние годы были модернизированы под западные технологии, доступ к которым сейчас ограничен из-за санкций. Поэтому каждый новый deep-strike лишь усиливает предыдущий эффект. А это уже прямой удар по способности агрессора финансировать войну, которая держится на российских нефтяных деньгах", — отметила политик.

И главное, что подчеркнула нардепка, это то, что "украинские нефтяные санкции" наносятся оружием украинского производства.

"За 4 года Украина создала возможности, которые достают туда, где Россия еще недавно чувствовала себя в безопасности. Бумеранг — существует. И сейчас Россия испытывает зеркальные последствия собственных действий", — подытожила политик.

