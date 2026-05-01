В Раде уже не скрывают радости: от таких "санкций" Россия долго не сможет оправиться

Кречмаровская Наталия
Удары по нефтяной отрасли России все ощутимее — российские власти уже вынуждены объявлять режим чрезвычайного положения.
Санкции против РФ.
Народная депутат Галина Янченко отметила, что в последние недели Силы обороны Украины каждую ночь проводят результативную работу по российским нефтебазам и портам. Она подчеркнула, что это очень болезненно для нефтяных доходов России.
Рассказала об "украинских нефтяных санкциях" в цифрах.
Результат:
свыше 13 млрд долл. убытков для нефтяной отрасли РФ,
до 40% российских перерабатывающих мощностей в разные периоды либо остановлены, либо работали с ограничениями,
половина нефтегазовых предприятий РФ стала убыточной – суммарно ущерб на начало 2026 года в 575 млрд рублей (6–6,5 млрд долл.).
По портам:
Усть-Луга и Приморск – это более 120–140 млн тонн в год и около 35–40% морского экспорта РФ. После ударов перевалка проседала до 50%.
Туапсе – еще 15–20 млн. тонн в год (5–7% экспорта). Удар по нему – это минус по всей цепи: от производства до контрактов.
На этом фоне, отметила народная депутат, Россия снова ввела запрет на экспорт бензина (апрель-июль 2026 года), а цены на топливо внутри страны-агрессора выросли на 6-8%.
И главное, что подчеркнула нардепка, это то, что "украинские нефтяные санкции" наносятся оружием украинского производства.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что известно о вероятном наступлении РФ на Киев.