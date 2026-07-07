В Раді вже не приховують моторошної правди: що розповіли про плани Кремля

Російські війська не припиняють обстріли території України. Намагаються уразити не тільки військові цілі, а зруйнувати логістику у тому числі цивільну.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Сергій Нагорняк розповів, що ворог зараз зосереджено б’є по прифронтових регіонах безпосередньо і по об'єктах генерації, по об'єктах розподілу, передачі електричної енергії.

“І ми бачимо цілеспрямовано росіяни сьогодні б'ють по автозаправних станціях на Харківщині, на Сумщині. І таким чином вони намагаються знищити або ускладнити нашу логістику у прифронтових регіонах. Не лише військову, але і волонтерську, і логістику сил медичних служб, і МНС, і ДСНС. Тому ситуація достатньо непроста”, — зазначив нардеп.

За словами політика, готуються, наскільки це можливо за наявного ресурсу, у максимально стислі терміни відбудувати об'єкти генерації і розподілу, та захистити їх. Однак сьогодні, за його словами, важливим чинником є наявність систем та ракет до ППО.

“Нам потрібні ракети. Ми розуміємо, що Росія завдавала удару по Києву такого швидкого після попередньої атаки, розуміючи, що у нас станом на цю добу не було ракет для того, відбити цю атаку. І я не виключаю, що наступні там кілька діб можуть повторюватись, знову ж таки атаки проти Києва або інших українських міст. Тому що росіяни добре поінформовані, що станом на цю хвилину у нас цих ракет немає, щоб відбивати саме якраз балістичні атаки”, — зауважив політик.

За його словами, крилаті ракети в Україні можуть збивати з літаків F16, дрони ліквідовувати перехоплювачами, то з іншими засобами ураження — складніше.

“Реактивні дрони — це вже складніше. Їх треба також збивати лише з літаків або із наземних систем протиповітряної оборони. Але от проти балістичних ракет наразі нам тільки потрібно ракети Patriot, щоб ми могли збивати балістику”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готує новий масований обстріл.



