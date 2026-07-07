В Раде уже не скрывают жуткой правды: что рассказали о планах Кремля

Российские войска не прекращают обстрелы территории Украины. Пытаются поразить не только военные цели, а разрушить логистику, в том числе гражданскую.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, что враг сейчас сосредоточенно бьет по прифронтовым регионам напрямую и по объектам генерации, по объектам распределения, передаче электрической энергии.

"И мы видим целенаправленно россияне сегодня бьют по автозаправочным станциям на Харьковщине, Сумской области. И таким образом они пытаются уничтожить или усложнить нашу логистику в прифронтовых регионах. Не только военную, но и волонтерскую, и логистику сил медицинских служб, и МЧС, и ГСЧС. Поэтому ситуация достаточно непростая", — отметил нардеп.

По словам политика, готовятся, насколько это возможно при существующем ресурсе, в максимально сжатые сроки отстроить объекты генерации и распределения и защитить их. Однако сегодня, по его словам, важным фактором является наличие систем и ракет к ПВО.

"Нам нужны ракеты. Мы понимаем, что Россия наносила удар по Киеву столь быстро после предыдущей атаки, понимая, что у нас по состоянию на эти сутки не было ракет для того, отбить эту атаку. И я не исключаю, что следующие там несколько суток могут повторяться, опять же атаки против Киева или других украинских городов. Потому что россияне хорошо информированы, что по состоянию на эту минуту у нас этих ракет нет, чтобы отбивать именно баллистические атаки”, — отметил политик.

По его словам, крылатые ракеты в Украине могут сбивать с самолетов F16, дроны ликвидировать перехватчиками, то с другими средствами поражения – сложнее.

"Реактивные дроны — это уже сложнее. Их нужно также сбивать только с самолетов или из наземных систем противовоздушной обороны. Но вот против баллистических ракет пока нам только нужны ракеты Patriot, чтобы мы могли сбивать баллистику", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовит новый массированный обстрел.



