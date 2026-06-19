В Раді шокували: вказали, хто не зацікавлений у завершенні війни, і це не Путін

Днями у Франції відбувся саміт “Великої сімки”, на якому чи не найголовнішим питанням була війна в Україні. Однак зазначають, що, за результатами саміту, Україна має отримати більше озброєння, ліцензії на виготовлення зброї, допомогу з підготовкою до зими. У підсумковій декларації саміту немає закликів до завершення війни, дипломатії, переговорів, мирного врегулювання тощо.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход пояснила, чому в підсумковій декларації G7 немає теми мирних переговорів. За її словами, тому що вони в цьому не зацікавлені.

“Європа все старе, що потрібно було скинути, вона утилізувала на території України. Ще й на цьому заробила. А все, що нам дається, – це кредити, які за певних обставин можуть навіть не бути виплачені. Але з іншого боку, ніхто не прописав там, що Європа готова нас підтримати і людьми. Ніде там також цього не написано. А люди — це теж ключова історія, тому що людський ресурс так чи інакше відіграє ключову роль у застосуванні тієї самої зброї”, — підкреслила народна депутатка.

За її словами, позиція зрозуміла та незмінна — вона посилюється в плані продовження війни за рахунок України та Європи.

Щодо можливого налагодження контактів між ЄС та Москвою, нардепка зазначила, що це не зрушення до припинення війни, тому що непублічні контакти існують завжди на тих чи інших рівнях навіть між воюючими країнами.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що саміт Великої сімки продемонстрував зміну акцентів у підходах Вашингтона до російсько-української війни. Заяви президента США Дональда Трампа, який назвав масштаб втрат безглуздим і закликав Москву укласти угоду, свідчать про певне пом'якшення його початкового скепсису.



