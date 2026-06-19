Путіну це не сподобається: як зміниться війна в Україні після саміту G7

Саміт Великої сімки продемонстрував зміну акцентів у підходах Вашингтона до російсько-української війни. Заяви президента США Дональда Трампа, який назвав масштаб втрат безглуздим і закликав Москву укласти угоду, свідчать про певне пом'якшення його початкового скепсису. Покращення позицій України на полі бою змусило Білий дім рахуватися з реальністю, де диктувати умови лише з позиції Кремля вже не вдасться. На тлі цих заяв портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, що очікувати Україні до кінця 2026 року у контексті війни.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що до кінця 2026 року війна, ймовірно, залишатиметься у фазі затяжного виснаження без повного військового розв’язання. США під керівництвом Трампа можуть одночасно підтримувати Україну та просувати ідею переговорного врегулювання. Це означає збереження військової допомоги, але зростання політичного тиску на Київ щодо компромісів. Європа компенсуватиме можливі коливання позиції США. Найімовірніший сценарій — контрольована ескалація з періодичними спробами переговорів, без швидкого завершення війни.

Чат-бот Gemini припускає, що Білий дім намагатиметься перехопити ініціативу та виступити головним миротворцем, проштовхуючи ідею саміту у США. Україні варто очікувати посилення закликів до заморожування конфлікту за поточною лінією фронту, оскільки Трамп прагне швидкого результату. Проте повного припинення американської підтримки не відбудеться. Очікується збереження та навіть помірне розширення військових постачань європейськими країнами, що зафіксовано в підсумковій декларації саміту. До кінця 2026 року війна навряд чи завершиться остаточним миром. Найімовірнішим сценарієм є перехід до складного етапу виснажливих перемовин на тлі локальних бойових дій, де Вашингтон балансуватиме між посиленням санкцій на російську нафту та стримуванням українських наступальних дій задля досягнення компромісу.

Чат-бот Grok зазначає, що до кінця 2026 року найбільш імовірним сценарієм залишається замороження конфлікту або часткове перемир'я під тиском США. Трамп може домогтися переговорів з прямим залученням Путіна та Зеленського, що призведе до припинення активних бойових дій на лінії фронту. Україна, ймовірно, збереже значну частину територій, отримає гарантії безпеки від Заходу (не обов'язково НАТО) та продовження економічної допомоги. Росія утримуватиме окуповані райони, але не досягне стратегічних цілей.

Для України це означатиме важкий компроміс: втрата частини територій, але збереження суверенітету, відновлення економіки та інтеграцію в ЄС. Ризики — ослаблення підтримки, якщо переговори затягнуться. Позитив — зменшення щоденних втрат і шанс на відбудову. Незалежно від результату, Київ має посилювати власну оборону та диверсифікувати партнерства. Загалом, 2026 рік може принести не ідеальний мир, але перепочинок для України.

Порівняння відповідей провідних чат-ботів показує високий рівень консенсусу щодо найімовірнішого сценарію для України до кінця 2026 року. ChatGPT, Gemini та Grok сходяться в тому, що швидкого завершення війни не очікується. Натомість найбільш реалістичним варіантом залишається перехід до затяжних переговорів або часткового замороження конфлікту під сильним тиском адміністрації Трампа. Усі три моделі прогнозують збереження західної підтримки Україні, хоч і з більшим акцентом на дипломатію та компроміси.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Путін не хоче зустрічатися із Зеленським.