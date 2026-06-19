"Це буде повною поразкою Путіна": що насправді означають пропозиції Зеленського

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський неодноразово виступав з пропозицією провести особисту зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним. Пропонувалися різні переговорні майданчики, окрім Мінська та Москви, хоча російська сторона готова зустрічатися тільки в столиці РФ, на що Зеленський відповів категоричною відмовою.
Переговори. Фото портал "Коментарі"
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, чому Зеленський наполягає на особистій зустрічі з Путіним.
У такій ситуації, за його словами, Трампу потрібно більше підтримувати Україну зброєю.
Це, наголосив експерт, тиск на Трампа — керівництво України знає, що Путін не збирається зустрічатися із Зеленським.
Експерт підсумував, що Путін, як і Лукашенко вже змінили риторику стосовно Зеленського.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін зазначав, що підписувати мирну угоду потрібно не з Зеленським. Штучний інтелект проаналізував заяви та визначив, з ким РФ може підписати угоду про припинення війни в Україні.