"Це буде повною поразкою Путіна": що насправді означають пропозиції Зеленського

Президент України Володимир Зеленський неодноразово виступав з пропозицією провести особисту зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним. Пропонувалися різні переговорні майданчики, окрім Мінська та Москви, хоча російська сторона готова зустрічатися тільки в столиці РФ, на що Зеленський відповів категоричною відмовою.

Переговори. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, чому Зеленський наполягає на особистій зустрічі з Путіним.

“Зеленський знає, що цієї зустрічі не буде. Це тиск на Трампа. Він же потім на G7 ще сказав: "А давайте зустрінемось втрьох". Це означає — шановний Дональде, я нарізаю вам завдання забезпечити явку Путіна до вас, до Вашингтону. Якщо ви не зможете цього зробити, то це неповага до вас. А ми сильно тут переживаємо, як ви виглядаєте”, — іронічно пояснив експерт.

У такій ситуації, за його словами, Трампу потрібно більше підтримувати Україну зброєю.

Це, наголосив експерт, тиск на Трампа — керівництво України знає, що Путін не збирається зустрічатися із Зеленським.

“Це буде його (Путіна, — ред.) особиста поразка. Це визнання суб'єктності України, визнання Зеленського в якості лідера держави. А ця політична поразка для Путіна буде його фізичним усуненням від влади. Тому що він програв, відступив від своєї позиції”, — пояснив Загородній.

Експерт підсумував, що Путін, як і Лукашенко вже змінили риторику стосовно Зеленського.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін зазначав, що підписувати мирну угоду потрібно не з Зеленським. Штучний інтелект проаналізував заяви та визначив, з ким РФ може підписати угоду про припинення війни в Україні.