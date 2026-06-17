Заяви лідера РФ Володимира Путіна про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського є лише політичною маніпуляцією. Кремль шукає юридичні лазівки, щоб затягнути час або укласти договір на власних умовах, намагаючись оминути чинного лідера України. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, з ким Путін може погодитися підписати мирну угоду, якщо відкидає кандидатуру Зеленського.

Мирна угода. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini припускає, що Путін ніколи не піде на пряме підписання класичної мирної угоди особисто із Зеленським. Російський лідер занадто глибоко загруз у власній пропаганді. Найбільш вірогідним сценарієм є підписання багатостороннього документа за посередництва США, Китаю чи ЄС. Угода матиме формат рамкових домовленостей про припинення вогню, де підписи поставлять уповноважені представники урядів або військові керівники, як це було з "зерновою ініціативою". Кремль погодиться на компроміс лише тоді, коли санкційний тиск Трампа та виснаження армії стануть критичними для виживання режиму, а формальний підпис делегують умовній "робочій групі", щоб зберегти обличчя Путіна всередині РФ.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що найближчими місяцями варто очікувати не підписання мирної угоди, а спроби укласти тимчасове перемир'я, зокрема щодо енергетичної інфраструктури. Ключовим для Росії залишається не стільки персоналія, скільки зміна "правил гри" на вигідних для Кремля умовах. Підписання повноцінного договору навряд чи відбудеться до президентських виборів в Україні, які можуть бути проведені після завершення активної фази війни. Поки що ж позиція Кремля залишається переважно пропагандистським інструментом для тиску на Україну та її союзників.

Чат-бот Grok гадає, що Путін навряд чи піде на угоду найближчим часом з чинним керівництвом України. Він ставить на виснаження противника та внутрішні зміни в Києві. Якщо тиск зросте, можливим сценарієм стане підписання з кимось іншим у Росії — наступником чи більш прагматичним фігурантом після політичних зрушень у Кремлі. Це може статися за 1-2 роки, якщо економіка РФ продовжить стискатися, а фронт не принесе вирішальної перемоги. Така угода ймовірно зафіксує поточну лінію фронту з частковими поступками України, гарантіями нейтралітету та міжнародними механізмами контролю. Однак для справжнього миру потрібні надійні гарантії безпеки для Києва, чого Путін уникатиме. Загалом, без суттєвих змін у балансі сил переговори залишаться імітацією, а не рішенням.

Підсумовуючи відповіді чат-ботів, можна зробити спільний висновок: більшість моделей розглядають заяви про "нелегітимність" українського президента як елемент політичного тиску, а не реальну юридичну позицію. Усі три підходи сходяться в тому, що Кремль намагається не стільки змінити конкретного підписанта, скільки створити вигідніші умови для переговорного процесу.

У довгостроковій перспективі чат-боти допускають зміну конфігурації переговорів лише за умови істотного виснаження сторін або внутрішніх політичних змін. Водночас ключова спільна теза полягає в тому, що без реального військово-політичного компромісу будь-які заяви про "альтернативних підписантів" залишаються радше елементом інформаційної боротьби, ніж практичним сценарієм завершення війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке тривожне попередження передали Зеленському з Кремля.



