Заявления лидера РФ Владимира Путина о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского лишь политическая манипуляция. Кремль ищет юридические лазейки, чтобы затянуть время или заключить договор на своих условиях, пытаясь обойти действующего лидера Украины. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, с кем Путин может согласиться подписать мирное соглашение, если отвергает кандидатуру Зеленского.

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Чат-бот Gemini предполагает, что Путин никогда не пойдет на прямое подписание классического мирного соглашения лично с Зеленским. Российский лидер слишком глубоко погряз в собственной пропаганде. Наиболее вероятным сценарием является подписание многостороннего документа при посредничестве США, Китая или ЕС. Соглашение будет иметь формат рамочных договоренностей о прекращении огня, где подписи поставят уполномоченные представители правительств или военные руководители, как это было с "зерновой инициативой". Кремль согласится на компромисс только тогда, когда санкционное давление Трампа и истощение армии станут критическими для выживания режима, а формальная подпись делегируется условной "рабочей группе", чтобы сохранить лицо Путина внутри РФ.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что в ближайшие месяцы следует ожидать не подписания мирного соглашения, а попытки заключить временное перемирие, в том числе в отношении энергетической инфраструктуры. Ключевым для России остается не столько персоналия, сколько смена "правил игры" на выгодных для Кремля условиях. Подписание полноценного договора вряд ли состоится до президентских выборов в Украине, которые могут быть проведены после завершения активной фазы войны. Пока же позиция Кремля остается преимущественно пропагандистским инструментом давления на Украину и ее союзников.

Чат-бот Grok считает, что Путин вряд ли пойдет на соглашение в ближайшее время с действующим руководством Украины. Он ставит истощение противника и внутренние изменения в Киеве. Если давление вырастет, возможным сценарием станет подписание с кем-то другим в России – преемником или более прагматичным фигурантом после политических сдвигов в Кремле. Это может произойти через 1-2 года, если экономика РФ продолжит сжиматься, а фронт не принесет решающей победы. Такое соглашение, вероятно, зафиксирует текущую линию фронта с частичными уступками Украины, гарантиями нейтралитета и международными механизмами контроля. Однако для настоящего мира нужны надежные гарантии безопасности для Киева, чего Путин будет избегать. В общем-то, без существенных изменений в балансе сил переговоры останутся имитацией, а не решением.

Подытоживая ответы чат-ботов, можно сделать общий вывод: большинство моделей рассматривают заявления о "нелегитимности" украинского президента как элемент политического давления, а не реальную юридическую позицию. Все три подхода сходятся в том, что Кремль пытается не столько изменить конкретного подписанта, сколько создать более выгодные условия для переговорного процесса.

В долгосрочной перспективе чат-боты допускают изменение конфигурации переговоров только при существенном истощении сторон или внутренних политических изменений. В то же время ключевой общий тезис состоит в том, что без реального военно-политического компромисса любые заявления об "альтернативных подписантах" остаются скорее элементом информационной борьбы, чем практическим сценарием завершения войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое тревожное предупреждение передали Зеленскому из Кремля.



