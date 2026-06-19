"Это будет полным поражением Путина": что на самом деле означают предложения Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский не раз выступал с предложением провести личную встречу с лидером РФ Владимиром Путиным. Предлагались разные переговорные площадки, кроме Минска и Москвы, хотя российская сторона готова встречаться только в столице РФ, на что Зеленский ответил категорическим отказом.
Переговоры. Фото портал "Комментарии"
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, почему Зеленский настаивает на личной встрече с Путиным.
В такой ситуации, по его словам, Трампу нужно больше поддерживать Украину оружием.
Это, отметил эксперт, давление на Трампа – руководство Украины знает, что Путин не собирается встречаться с Зеленским.
Эксперт подытожил, что Путин, как и Лукашенко, уже изменили риторику в отношении Зеленского.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин отмечал, что подписывать мирное соглашение нужно не с Зеленским. Искусственный интеллект проанализировал заявления и определил, с кем РФ может подписать соглашение о прекращении войны в Украине.