"Это будет полным поражением Путина": что на самом деле означают предложения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не раз выступал с предложением провести личную встречу с лидером РФ Владимиром Путиным. Предлагались разные переговорные площадки, кроме Минска и Москвы, хотя российская сторона готова встречаться только в столице РФ, на что Зеленский ответил категорическим отказом.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, почему Зеленский настаивает на личной встрече с Путиным.

"Зеленский знает, что этой встречи не будет. Это давление на Трампа. Он же потом на G7 еще сказал: "А давайте встретимся втроем". Это значит — уважаемый Дональд, я нарезаю вам задачу обеспечить явку Путина к вам, в Вашингтон. Если вы не сможете этого сделать, то это неуважение к вам. А мы сильно здесь переживаем, как вы выглядите”, – иронично объяснил эксперт.

В такой ситуации, по его словам, Трампу нужно больше поддерживать Украину оружием.

Это, отметил эксперт, давление на Трампа – руководство Украины знает, что Путин не собирается встречаться с Зеленским.

"Это будет его (Путина, — ред.) личное поражение. Это признание субъектности Украины, признание Зеленского в качестве лидера государства. А это политическое поражение для Путина будет его физическим отстранением от власти. Потому что он проиграл, отступил от своей позиции", — объяснил Загородний.

Эксперт подытожил, что Путин, как и Лукашенко, уже изменили риторику в отношении Зеленского.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин отмечал, что подписывать мирное соглашение нужно не с Зеленским. Искусственный интеллект проанализировал заявления и определил, с кем РФ может подписать соглашение о прекращении войны в Украине.