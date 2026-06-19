Путину это не понравится: как изменится война в Украине после саммита G7

Саммит Большой семерки продемонстрировал изменение акцентов в подходах Вашингтона к российско-украинской войне. Заявления президента США Дональда Трампа, назвавшего масштаб потерь бессмысленным и призвавшего Москву заключить соглашение, свидетельствуют об определенном смягчении его первоначального скепсиса. Улучшение позиций Украины на поле боя заставило Белый дом считаться с реальностью, где диктовать условия только с позиции Кремля не удастся. На фоне этих заявлений портал "Комментарии" спросил искусственного интеллекта, что ожидать Украине до конца 2026 года в контексте войны.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что до конца 2026 года война, вероятно, будет оставаться в фазе затяжного истощения без полного военного разрешения. США под руководством Трампа могут одновременно поддерживать Украину и продвигать идею переговорного урегулирования. Это означает сохранение военной помощи, но рост политического давления на Киев по компромиссам. Европа компенсирует возможные колебания позиции США. Самый вероятный сценарий – контролируемая эскалация с периодическими попытками переговоров, без быстрого завершения войны.

Чат-бот Gemini предполагает, что Белый дом постарается перехватить инициативу и выступить главным миротворцем, проталкивая идею саммита в США. Украине следует ожидать усиления призывов к замораживанию конфликта по текущей линии фронта, поскольку Трамп стремится к быстрому результату. Однако полное прекращение американской поддержки не произойдет. Ожидается сохранение и даже умеренное расширение военных поставок европейскими странами, что зафиксировано в итоговой декларации саммита. К концу 2026 года война вряд ли завершится окончательным миром. Наиболее вероятным сценарием является переход к сложному этапу изнурительных переговоров на фоне локальных боевых действий, где Вашингтон будет балансировать между усилением санкций на российскую нефть и сдерживанием украинских наступательных действий для достижения компромисса.

Чат-бот Grok отмечает, что до конца 2026 года наиболее вероятным сценарием остается заморозка конфликта или частичное перемирие под давлением США. Трамп может добиться переговоров с прямым привлечением Путина и Зеленского, что приведет к прекращению активных боевых действий на линии фронта. Украина, вероятно, сохранит значительную часть территорий, получит гарантии безопасности от Запада (не обязательно НАТО) и продолжение экономической помощи. Россия будет содержать оккупированные районы, но не достигнет стратегических целей.

Для Украины это означает тяжелый компромисс: потеря части территорий, но сохранение суверенитета, восстановление экономики и интеграцию в ЕС. Риски – ослабление поддержки, если переговоры затянутся. Позитив – уменьшение ежедневных потерь и шанс на восстановление. Независимо от результата Киев должен усиливать собственную оборону и диверсифицировать партнерства. В общем, 2026 может принести не идеальный мир, но передышка для Украины.

Сравнение ответов ведущих чат-ботов показывает высокий уровень консенсуса по поводу наиболее вероятного сценария для Украины до конца 2026 года. ChatGPT, Gemini и Grok сходятся в том, что скорого завершения войны не ожидается. В то же время наиболее реалистичным вариантом остается переход к затяжным переговорам или частичному замораживанию конфликта под сильным давлением администрации Трампа. Все три модели прогнозируют сохранение западной поддержки Украины, хоть и с большим акцентом на дипломатию и компромиссы.

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