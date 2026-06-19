В Раде шокировали: указали, кто не заинтересован в завершении войны, и это не Путин

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Кречмаровская Наталия
На днях во Франции состоялся саммит "Большой семерки", на котором едва ли не самым главным вопросом была война в Украине. Однако отмечают, что по результатам саммита Украина должна получить больше вооружения, лицензии на изготовление оружия, помощь с подготовкой к зиме. В итоговой декларации саммита нет призывов к завершению войны, дипломатии, переговоров, мирного урегулирования.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход объяснила, почему в итоговой декларации G7 нет темы мирных переговоров. По ее словам, потому что они в этом не заинтересованы.
По ее словам, позиция ясна и неизменна – она усиливается в плане продолжения войны за счет Украины и Европы.
Что касается возможной налаживания контактов между ЕС и Москвой, нардепка отметила, что это не сдвиг к прекращению войны, потому что непубличные контакты существуют всегда на тех или иных уровнях даже между воюющими странами.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что саммит Большой семерки продемонстрировал изменение акцентов в подходах Вашингтона к российско-украинской войне. Заявления президента США Дональда Трампа, назвавшего масштаб потерь бессмысленным и призвавшего Москву заключить соглашение, свидетельствуют об определенном смягчении его первоначального скепсиса.