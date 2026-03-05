logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією В Раді шокували прогнозом: чому Україна може програти війну
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді шокували прогнозом: чому Україна може програти війну

Народний депутат Кучеренко про захист інфраструктури

5 березня 2026, 14:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російські війська з осені 2026 року активно атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Через руйнування виникли проблеми з опаленням та світлом у багатьох населених пунктах. Політики неодноразово наголошували, що захистити об'єкти від ракет може тільки надійна система ППО, однак мінімізувати наслідки від влучань дронів було можливо. 

В Раді шокували прогнозом: чому Україна може програти війну

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко наголосив на необхідності захисту інфраструктури.

“Країна, яка готується до війни, має дбати про захист своєї інфраструктури. Якщо країна не може захистити свою інфраструктуру, вона програє війну. Це аксіома”, — переконаний політик. 

Раніше народний депутат зазначав, що проблеми Києва цієї зими, пов’язані з тепло- та енергозабезпеченням, у першу чергу були спричинені тим, що протиповітряна оборона не змогла захистити ключові об’єкти — ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницьку ТЕЦ. 

“Десятки ракет зробили свою справу. І не можна побудувати конструкції, які гарантовано захистять від балістичних чи гіперзвукових ракет. Тому на 90% те, як ми проживемо наступну зиму, залежить від того, як Збройні сили та повітряні сили забезпечать протиповітряну, протиракетну і протидронову оборону”, — зауважив політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що світові ЗМІ все частіше повідомляють про те, що європейські столиці чинять спротив прискореній європейській інтеграції України. У Раді пояснили, чим небезпечна така ситуація. 

За словами народного депутата Данила Гетманцева, справа вже не тільки в позиції Угорщини. За інформацією глобальних медіа, пояснив політик, проти принципу “зворотного розширення”, коли країна набуває членство, а потім виконує всі необхідні зобов’язання, тепер виступають навіть наші найближчі союзники – Німеччина та Франція.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/kucherenko2021/posts/pfbid029B3Ub1GwxqATDocghqWbRJsKJNsA6YgMobX77FTr5gBAVsgKMz7ZKhsHjauMKaCpl
Теги:

Новини

Всі новини