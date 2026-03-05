В Раді шокували прогнозом: чому Україна може програти війну

Російські війська з осені 2026 року активно атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Через руйнування виникли проблеми з опаленням та світлом у багатьох населених пунктах. Політики неодноразово наголошували, що захистити об'єкти від ракет може тільки надійна система ППО, однак мінімізувати наслідки від влучань дронів було можливо.

Народний депутат Олексій Кучеренко наголосив на необхідності захисту інфраструктури.

“Країна, яка готується до війни, має дбати про захист своєї інфраструктури. Якщо країна не може захистити свою інфраструктуру, вона програє війну. Це аксіома”, — переконаний політик.

Раніше народний депутат зазначав, що проблеми Києва цієї зими, пов’язані з тепло- та енергозабезпеченням, у першу чергу були спричинені тим, що протиповітряна оборона не змогла захистити ключові об’єкти — ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницьку ТЕЦ.

“Десятки ракет зробили свою справу. І не можна побудувати конструкції, які гарантовано захистять від балістичних чи гіперзвукових ракет. Тому на 90% те, як ми проживемо наступну зиму, залежить від того, як Збройні сили та повітряні сили забезпечать протиповітряну, протиракетну і протидронову оборону”, — зауважив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що світові ЗМІ все частіше повідомляють про те, що європейські столиці чинять спротив прискореній європейській інтеграції України. У Раді пояснили, чим небезпечна така ситуація.

За словами народного депутата Данила Гетманцева, справа вже не тільки в позиції Угорщини. За інформацією глобальних медіа, пояснив політик, проти принципу “зворотного розширення”, коли країна набуває членство, а потім виконує всі необхідні зобов’язання, тепер виступають навіть наші найближчі союзники – Німеччина та Франція.