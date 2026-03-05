Рубрики
Російські війська з осені 2026 року активно атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Через руйнування виникли проблеми з опаленням та світлом у багатьох населених пунктах. Політики неодноразово наголошували, що захистити об'єкти від ракет може тільки надійна система ППО, однак мінімізувати наслідки від влучань дронів було можливо.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко наголосив на необхідності захисту інфраструктури.
Раніше народний депутат зазначав, що проблеми Києва цієї зими, пов’язані з тепло- та енергозабезпеченням, у першу чергу були спричинені тим, що протиповітряна оборона не змогла захистити ключові об’єкти — ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницьку ТЕЦ.
За словами народного депутата Данила Гетманцева, справа вже не тільки в позиції Угорщини. За інформацією глобальних медіа, пояснив політик, проти принципу “зворотного розширення”, коли країна набуває членство, а потім виконує всі необхідні зобов’язання, тепер виступають навіть наші найближчі союзники – Німеччина та Франція.