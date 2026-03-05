Российские войска с осени 2026 года активно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Из-за разрушений возникли проблемы с отоплением и светом во многих населённых пунктах. Политики неоднократно отмечали, что защитить объекты от ракет может только надежная система ПВО, однако минимизировать последствия попаданий дронов было возможно.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил необходимость защиты инфраструктуры.

"Страна, которая готовится к войне, должна заботиться о защите своей инфраструктуры. Если страна не может защитить свою инфраструктуру, она проигрывает войну. Это аксиома", — убежден политик.

Ранее народный депутат отмечал, что проблемы Киева этой зимой, связанные с тепло- и энергообеспечением, были в первую очередь вызваны тем, что противовоздушная оборона не смогла защитить ключевые объекты — ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкую ТЭЦ.

"Десяти ракет сделали свое дело. И нельзя построить конструкции, которые гарантированно защитят от баллистических или гиперзвуковых ракет. Поэтому на 90% то, как мы проживем следующую зиму, зависит от того, как Вооруженные силы и воздушные силы обеспечат противовоздушную, противоракетную и противодроновую оборону", — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что мировые СМИ все чаще сообщают о том, что европейские столицы сопротивляются ускоренной европейской интеграции Украины. В Раде объяснили, чем опасна подобная ситуация.

По словам народного депутата Даниила Гетманцева, дело уже не только в позиции Венгрии. По информации глобальных медиа, пояснил политик, против принципа "обратного расширения", когда страна обретает членство, а затем выполняет все необходимые обязательства, теперь выступают даже наши ближайшие союзники — Германия и Франция.