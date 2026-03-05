Рубрики
Российские войска с осени 2026 года активно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Из-за разрушений возникли проблемы с отоплением и светом во многих населённых пунктах. Политики неоднократно отмечали, что защитить объекты от ракет может только надежная система ПВО, однако минимизировать последствия попаданий дронов было возможно.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил необходимость защиты инфраструктуры.
Ранее народный депутат отмечал, что проблемы Киева этой зимой, связанные с тепло- и энергообеспечением, были в первую очередь вызваны тем, что противовоздушная оборона не смогла защитить ключевые объекты — ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкую ТЭЦ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что мировые СМИ все чаще сообщают о том, что европейские столицы сопротивляются ускоренной европейской интеграции Украины. В Раде объяснили, чем опасна подобная ситуация.
По словам народного депутата Даниила Гетманцева, дело уже не только в позиции Венгрии. По информации глобальных медиа, пояснил политик, против принципа "обратного расширения", когда страна обретает членство, а затем выполняет все необходимые обязательства, теперь выступают даже наши ближайшие союзники — Германия и Франция.