В Раде шокировали прогнозом: почему Украина может проиграть войну
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде шокировали прогнозом: почему Украина может проиграть войну

Народный депутат Кучеренко о защите инфраструктуры

5 марта 2026, 14:04
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские войска с осени 2026 года активно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Из-за разрушений возникли проблемы с отоплением и светом во многих населённых пунктах. Политики неоднократно отмечали, что защитить объекты от ракет может только надежная система ПВО, однако минимизировать последствия попаданий дронов было возможно.

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил необходимость защиты инфраструктуры.

"Страна, которая готовится к войне, должна заботиться о защите своей инфраструктуры. Если страна не может защитить свою инфраструктуру, она проигрывает войну. Это аксиома", — убежден политик.

Ранее народный депутат отмечал, что проблемы Киева этой зимой, связанные с тепло- и энергообеспечением, были в первую очередь вызваны тем, что противовоздушная оборона не смогла защитить ключевые объекты — ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкую ТЭЦ.

"Десяти ракет сделали свое дело. И нельзя построить конструкции, которые гарантированно защитят от баллистических или гиперзвуковых ракет. Поэтому на 90% то, как мы проживем следующую зиму, зависит от того, как Вооруженные силы и воздушные силы обеспечат противовоздушную, противоракетную и противодроновую оборону", — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что мировые СМИ все чаще сообщают о том, что европейские столицы сопротивляются ускоренной европейской интеграции Украины. В Раде объяснили, чем опасна подобная ситуация.

По словам народного депутата Даниила Гетманцева, дело уже не только в позиции Венгрии. По информации глобальных медиа, пояснил политик, против принципа "обратного расширения", когда страна обретает членство, а затем выполняет все необходимые обязательства, теперь выступают даже наши ближайшие союзники — Германия и Франция.



Источник: https://www.facebook.com/kucherenko2021/posts/pfbid029B3Ub1GwxqATDocghqWbRJsKJNsA6YgMobX77FTr5gBAVsgKMz7ZKhsHjauMKaCpl
