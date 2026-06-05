В Раді шокували правдою про війну: “заробляються шалені гроші”

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Кречмаровская Наталия
У війні Росії проти України знову заговорили про завершення. Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що війну можна буде завершити до зими, і навіть дав такий наказ керівнику Офісу Кирилу Буданову. Лідер РФ Володимир Путін теж зробив певні заяви, щодо миру. Однак в США оцінюють шанси врегулювання питання, як мінімальні, оскільки сторони не виражають жодної готовності до поступок.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що всі готові розмовляти, але ніхто не готовий робити якісь реальні кроки. А розмовами не можна змінити ситуацію.
Коментуючи заяви Зеленського, нардепка зазначила, що він сподівається на особисту зустріч з Путіним. Вона, за бажання двох сторін, може відбутися, однак навряд чи буде результативною з огляду на успіхи України в ударах по РФ, зазначила політик.
Щодо наслідків ворожих обістрілів та можливої підготовки до ударів, вона зазначила, що всі бачили масштабні руйнування після останніх атак.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народного депутата Качури, війна завершиться в парламенті прийняттям відповідних рішень. Адже, зазначив він, Верховна Рада відіграє ключову роль у вирішенні вагомих державних питань.