В Раді шокували правдою про війну: “заробляються шалені гроші”

У війні Росії проти України знову заговорили про завершення. Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що війну можна буде завершити до зими, і навіть дав такий наказ керівнику Офісу Кирилу Буданову. Лідер РФ Володимир Путін теж зробив певні заяви, щодо миру. Однак в США оцінюють шанси врегулювання питання, як мінімальні, оскільки сторони не виражають жодної готовності до поступок.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що всі готові розмовляти, але ніхто не готовий робити якісь реальні кроки. А розмовами не можна змінити ситуацію.

Коментуючи заяви Зеленського, нардепка зазначила, що він сподівається на особисту зустріч з Путіним. Вона, за бажання двох сторін, може відбутися, однак навряд чи буде результативною з огляду на успіхи України в ударах по РФ, зазначила політик.

“Наскільки мені відомо, Володимир Зеленський у піднесеному дусі та вважає, що в нас тепер вже є карти у руках. Ось тому поживемо, побачимо. Але зараз не бачу передумов на переговорний процес”, — зауважила вона.

Щодо наслідків ворожих обістрілів та можливої підготовки до ударів, вона зазначила, що всі бачили масштабні руйнування після останніх атак.

"Ми для влади — це статистика і природні втрати. Тому ніхто про це не думає, і це мало кого цікавить. У них своя розбірка... На цій війні заробляються шалені гроші. Це мова не про мільйони. І просто так її закінчувати ніхто не хоче. І ніхто не цікавиться тим, що страждають звичайні люди”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народного депутата Качури, війна завершиться в парламенті прийняттям відповідних рішень. Адже, зазначив він, Верховна Рада відіграє ключову роль у вирішенні вагомих державних питань.