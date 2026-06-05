В Раде шокировали правдой о войне: "зарабатываются безумные деньги"

В войне России против Украины снова заговорили о завершении. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что войну можно будет завершить к зиме и даже дал такой приказ руководителю Офиса Кириллу Буданову. Лидер РФ Владимир Путин тоже сделал определенные заявления относительно мира. Однако в США оценивают шансы урегулирования вопроса как минимальные, поскольку стороны не выражают никакой готовности к уступкам.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что все готовы разговаривать, но никто не готов делать какие-то реальные шаги. А разговорами нельзя изменить ситуацию.

Комментируя заявления Зеленского, нардепка отметила, что он надеется на личную встречу с Путиным. Она, по желанию двух сторон, может состояться, однако вряд ли будет результативной, учитывая успехи Украины в ударах по РФ, отметила политик.

"Насколько мне известно, Владимир Зеленский в приподнятом духе и считает, что у нас теперь уже есть карты в руках. Поэтому поживем, увидим. Но сейчас не вижу предпосылок на переговорный процесс", — отметила она.

Относительно последствий вражеских обстрелов и возможной подготовки к ударам она отметила, что все видели масштабные разрушения после последних атак.

"Мы для власти — это статистика и естественные потери. Поэтому никто об этом не думает, и это мало кого интересует. У них своя разборка... На этой войне зарабатываются сумасшедшие деньги. Это речь не о миллионах. И просто так ее заканчивать никто не хочет. И никто не интересуется тем, что страдают обычные люди", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народного депутата Качуры, война завершится в парламенте принятием соответствующих решений. Ведь, отметил он, Верховная Рада играет ключевую роль в решении значимых государственных вопросов.