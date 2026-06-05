В Раде шокировали правдой о войне: "зарабатываются безумные деньги"

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Кречмаровская Наталия
В войне России против Украины снова заговорили о завершении. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что войну можно будет завершить к зиме и даже дал такой приказ руководителю Офиса Кириллу Буданову. Лидер РФ Владимир Путин тоже сделал определенные заявления относительно мира. Однако в США оценивают шансы урегулирования вопроса как минимальные, поскольку стороны не выражают никакой готовности к уступкам.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход отметила, что все готовы разговаривать, но никто не готов делать какие-то реальные шаги. А разговорами нельзя изменить ситуацию.
Комментируя заявления Зеленского, нардепка отметила, что он надеется на личную встречу с Путиным. Она, по желанию двух сторон, может состояться, однако вряд ли будет результативной, учитывая успехи Украины в ударах по РФ, отметила политик.
Относительно последствий вражеских обстрелов и возможной подготовки к ударам она отметила, что все видели масштабные разрушения после последних атак.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам народного депутата Качуры, война завершится в парламенте принятием соответствующих решений. Ведь, отметил он, Верховная Рада играет ключевую роль в решении значимых государственных вопросов.