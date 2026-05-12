В Раді розкритикували нові пропозиції для РФ: нагадали про інтереси українців

Днями в Міністерстві закордонних справ повідомили про ідею запропонувати РФ “аеропортове” перемир’я. Ініціативу щодо взаємного припинення ударів по аеропортах озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Брюсселя. Однак в Раді переконані, що є більш важливі об’єкти, які потрібно вивести з-під російських ударів.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що, на його думку, "будинкове перемир'я", а саме припинення ударів по житлових будинках, набагато більше відповідає інтересам українців, ніж "аеропортове", про яке говорить Сибіга.

“І формула — ви не б'єте по наших житлових будинках, а ми не б'ємо по ваших аеропортах, теж набагато більше відповідала б нашим інтересам. Чим перспектива відкриття аеропортів для учасників міжнародних форумів та заброньованих представників грантових організацій”, — зауважив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Україна та Росія погодилися встановити перемир’я на 9, 10 та 11 травня. Президент США Дональд Трамп зазначив, що перемир’я між Росією та Україною може тривати довше. Однак в Раді зауважують, що поки ознак до тривалого припинення вогню немає.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що на жаль, поки не бачить перспектив для тривалого перемир’я. За його словами, слова Трампа щодо продовження перемир’я обнадійливі, однак вже неодноразово щось подібне чули від президента Америки. А поки результату цього немає. Тому, зазначив народний депутат, швидше за все 12 травня поновляться широкомасштабні бойові дії.