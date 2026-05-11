В Раді попередили, чого чекати вже з 12 травня: прогноз щодо війни невтішний

Україна та Росія погодилися встановити перемир’я на 9, 10 та 11 травня. Президент США Дональд Трамп зазначив, що перемир’я між Росією та Україною може тривати довше. Однак в Раді зауважують, що поки ознак до тривалого припинення вогню немає.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що на жаль, поки не бачить перспектив для тривалого перемир’я.

“Те, що Трамп це сказав, дай Боже, щоб так було, але ми вже неодноразово щось подібне чули від Трампа. А поки результату цього немає, тому я б дуже хотів помилятися, але боюсь, що 12 травня поновляться широкомасштабні бойові дії”, — зазначив політик.

Також народний депутат зауважив, що поки триває “майже стан війни” на Близькому Сході, не варто розраховувати на завершення війни в Україні. Політик підкреслив, що приємно бачити та розуміти, що Україна може зривати Росії там парад чи ще щось, однак “не для цього ми живемо, щоб просто умовно в Росії не було параду”.

“Ми платимо за війну занадто високу ціну кожен день, тому її треба зупиняти якомога швидше”, — підкреслив народний депутат.

Можливо ці слова можна трактувати, як готовність РФ до миру. Однак в Раді пояснили, що це лише заява для президента США Дональда Трампа.

Народний депутат Олег Дунда зауважив, що ці слова “були кинуті мимохідь, без акценту". За його словами, склалося враження, що це слова Путіна до Трампа — на кшталт, не звертай уваги, що виникли проблеми з обміном, чи на те, що є удари по Україні. Цією заявою ніби хоче заспокоїти Трампа, що “ми щось вигадаємо, як завершити війну”.



