В Раде предупредили, чего ждать уже с 12 мая: прогноз по войне неутешительный

Украина и Россия согласились установить перемирие на 9, 10 и 11 мая. Президент США Дональд Трамп отметил, что перемирие между Россией и Украиной может продолжаться дольше. Однако в Раде отмечают, что пока признаков длительного прекращения огня нет.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что, к сожалению, пока не видит перспектив для продолжительного перемирия.

"То, что Трамп это сказал, дай Бог, чтобы так было, но мы уже неоднократно что-то подобное слышали от Трампа. А пока результата этого нет, поэтому я бы очень хотел ошибаться, но боюсь, что 12 мая возобновятся широкомасштабные боевые действия", — отметил политик.

Также народный депутат отметил, что пока продолжается "почти состояние войны" на Ближнем Востоке, не стоит рассчитывать на завершение войны в Украине. Политик подчеркнул, что приятно видеть и понимать, что Украина может срывать России там парад или что-то еще, однако "не для этого мы живем, чтобы просто условно в России не было парада".

"Мы платим за войну слишком высокую цену каждый день, поэтому ее нужно останавливать как можно скорее", – подчеркнул народный депутат.

Народный депутат Олег Дунда отметил, что эти слова "были брошены мимоходом, без акцента". По его словам, создалось впечатление, что это слова Путина Трампу — вроде, не обращай внимания, что возникли проблемы с обменом, или на то, что есть удары по Украине. Этим заявлением будто хочет успокоить Трампа, что "мы что-нибудь придумаем, как завершить войну".



