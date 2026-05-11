Война с Россией В Раде предупредили, чего ждать уже с 12 мая: прогноз по войне неутешительный
НОВОСТИ

В Раде предупредили, чего ждать уже с 12 мая: прогноз по войне неутешительный

Народный депутат Гончаренко рассказал, будет ли продолжено перемирие после 11 мая

11 мая 2026, 15:16
Кречмаровская Наталия

Украина и Россия согласились установить перемирие на 9, 10 и 11 мая. Президент США Дональд Трамп отметил, что перемирие между Россией и Украиной может продолжаться дольше. Однако в Раде отмечают, что пока признаков длительного прекращения огня нет.

В Раде предупредили, чего ждать уже с 12 мая: прогноз по войне неутешительный

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что, к сожалению, пока не видит перспектив для продолжительного перемирия.

"То, что Трамп это сказал, дай Бог, чтобы так было, но мы уже неоднократно что-то подобное слышали от Трампа. А пока результата этого нет, поэтому я бы очень хотел ошибаться, но боюсь, что 12 мая возобновятся широкомасштабные боевые действия", — отметил политик.

Также народный депутат отметил, что пока продолжается "почти состояние войны" на Ближнем Востоке, не стоит рассчитывать на завершение войны в Украине. Политик подчеркнул, что приятно видеть и понимать, что Украина может срывать России там парад или что-то еще, однако "не для этого мы живем, чтобы просто условно в России не было парада".

"Мы платим за войну слишком высокую цену каждый день, поэтому ее нужно останавливать как можно скорее", – подчеркнул народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам российского лидера Путина, "конфликт в Украине близок к завершению".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что возможно эти слова можно трактовать, как готовность РФ к миру. Однако в Раде объяснили, что это только заявление для президента США Дональда Трампа.

Народный депутат Олег Дунда отметил, что эти слова "были брошены мимоходом, без акцента". По его словам, создалось впечатление, что это слова Путина Трампу — вроде, не обращай внимания, что возникли проблемы с обменом, или на то, что есть удары по Украине. Этим заявлением будто хочет успокоить Трампа, что "мы что-нибудь придумаем, как завершить войну".




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pdSBsog7HcI&t=246s
