В Раде раскритиковали новые предложения для РФ: напомнили об интересах украинцев

На днях в Министерстве иностранных дел сообщили об идее предложить РФ "аэропортовое" перемирие. Инициативу по взаимному прекращению ударов по аэропортам озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Брюссель. Однако в Раде убеждены, что есть более важные объекты, которые нужно вывести из-под российских ударов.

Народный депутат Максим Бужанский отметил, что, по его мнению, "домовое перемирие", а именно прекращение ударов по жилым домам, гораздо больше отвечает интересам украинцев, чем "аэропортовое", о котором говорит Сибига.

"И формула — вы не бьете по нашим жилым домам, а мы не бьем по вашим аэропортам, тоже гораздо больше отвечала бы нашим интересам. Чем перспектива открытия аэропортов для участников международных форумов и забронированных представителей грантовых организаций", — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украина и Россия согласились установить перемирие на 9, 10 и 11 мая. Президент США Дональд Трамп отметил, что перемирие между Россией и Украиной может продолжаться дольше. Однако в Раде отмечают, что пока признаков длительного прекращения огня нет.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что, к сожалению, пока не видит перспектив для продолжительного перемирия. По его словам, слова Трампа по поводу продолжения перемирия обнадеживающие, однако уже неоднократно что-то подобное слышали от президента Америки. А пока результата этого нет. Поэтому, отметил народный депутат, скорее всего, 12 мая возобновятся широкомасштабные боевые действия.