В Раді приголомшили: чому Україна насправді не може протистояти Росії

Україна п’ятий рік стримує російський військовий натиск. За цей час ворог так і не отримав повний контроль над Донбасом, були в України і успішні операції на фронті. Однак у тилу, як зазначають в Раді, ситуація невтішна.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко переконаний, що протистояти повноцінно такому монстру, яким є на сьогодні РФ та ЗС РФ разом з їх ракетами, дронами, “така розібрана, лібералізована, демократизована, децентралізована конструкція" не може. За його словами, має бути система управління, коли команда по вертикалі доходить миттєва і миттєва під персональну відповідальність починає виконуватися на будь-якому низовому рівні.

“А у нас на цей механізм йде по пів року, по року. Президент, уряд, різні міністри… у них дуже складні стосунки. У першого віце-прем'єра, у міністра, вони абсолютно не є членами однієї команди, це вам тільки здається, що вона одна команда, інші віце-прем'єри, обласні адміністрації…” — зазначив політик.

Кучеренко також пригадав депутатів, особливо лідерів “Слуг народу”, які, за його словами, розставляють своїх чиновників.

“Є “Нафтогази” свої, держава в державі, там “Укренерго” — держава в державі, там наглядові ради, приватні енергокомпанії, комунальні енергокомпанії. Ця вся халабуда не може протистояти в цих жорстких умовах”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, країни домовляються без України. Народний депутат наголосив, що якби Україна ініціювала ці переговори, то були б враховані і її інтереси.