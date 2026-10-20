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В Раді приголомшили: чому Україна насправді не може протистояти Росії

Народний депутат пояснив, чому Україна наразі не може протистояти такому монстру як Росія

20 жовтня 2026, 19:26
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Кречмаровская Наталия

Україна п’ятий рік стримує російський військовий натиск. За цей час ворог так і не отримав повний контроль над Донбасом, були в України і успішні операції на фронті. Однак у тилу, як зазначають в Раді, ситуація невтішна. 

В Раді приголомшили: чому Україна насправді не може протистояти Росії

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко переконаний, що протистояти повноцінно такому монстру, яким є на сьогодні РФ та ЗС РФ разом з їх ракетами, дронами, “така розібрана, лібералізована, демократизована, децентралізована конструкція" не може. За його словами, має бути система управління, коли команда по вертикалі доходить миттєва і миттєва під персональну відповідальність починає виконуватися на будь-якому низовому рівні.

“А у нас на цей механізм йде  по пів року, по року. Президент, уряд, різні міністри… у них дуже складні стосунки. У першого віце-прем'єра, у міністра, вони абсолютно не є членами однієї команди, це вам тільки здається, що вона одна команда, інші віце-прем'єри, обласні адміністрації…” — зазначив політик. 

Кучеренко також пригадав депутатів, особливо лідерів “Слуг народу”, які, за його словами, розставляють своїх чиновників. 

“Є “Нафтогази” свої, держава в державі, там “Укренерго” — держава в державі, там наглядові ради, приватні енергокомпанії, комунальні енергокомпанії. Ця вся халабуда не може протистояти в цих жорстких умовах”, — підсумував він. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, країни домовляються без України. Народний депутат наголосив, що якби Україна ініціювала ці переговори, то були б враховані і її інтереси.



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Джерело: https://t.me/OleksiiKucherenko/6960
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