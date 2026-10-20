В Раді приголомшили: чому Україна насправді не може протистояти Росії

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Кречмаровская Наталия
Україна п’ятий рік стримує російський військовий натиск. За цей час ворог так і не отримав повний контроль над Донбасом, були в України і успішні операції на фронті. Однак у тилу, як зазначають в Раді, ситуація невтішна.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко переконаний, що протистояти повноцінно такому монстру, яким є на сьогодні РФ та ЗС РФ разом з їх ракетами, дронами, “така розібрана, лібералізована, демократизована, децентралізована конструкція" не може. За його словами, має бути система управління, коли команда по вертикалі доходить миттєва і миттєва під персональну відповідальність починає виконуватися на будь-якому низовому рівні.
Кучеренко також пригадав депутатів, особливо лідерів “Слуг народу”, які, за його словами, розставляють своїх чиновників.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Гончаренка, країни домовляються без України. Народний депутат наголосив, що якби Україна ініціювала ці переговори, то були б враховані і її інтереси.