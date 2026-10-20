В Раде ошеломили: почему Украина на самом деле не может противостоять России

Украина пятый год сдерживает российское военное давление. За это время враг так и не получил полный контроль над Донбассом, были у Украины и успешные операции на фронте. Однако в тылу, как отмечают в Раде, ситуация неутешительная.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко убежден, что противостоять полноценно такому монстру, каковым на сегодняшний день является РФ и ВС РФ вместе с их ракетами, дронами, “такая разобранная, либерализованная, демократизированная, децентрализованная конструкция" не может. По его словам, должна быть система управления, когда команда по вертикали приходит мгновенная и мгновенная под персональную ответственность начинает выполняться на любом низовом уровне.

"А у нас на этот механизм идет по полгода, по году. Президент, правительство, разные министры... у них очень сложные отношения. У первого вице-премьера, у министра, они абсолютно не являются членами одной команды, это вам только кажется, что она одна команда, другие вице-премьеры, областные администрации..." — отметил политик.

Кучеренко также вспомнил депутатов, особенно лидеров "Слуг народа", которые, по его словам, расставляют своих чиновников.

"Есть "Нафтогазы" свои, государство в государстве, там "Укрэнерго" — государство в государстве, там наблюдательные советы, частные энергокомпании, коммунальные энергокомпании. Этот весь шалаш не может противостоять в этих жестких условиях", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Гончаренко, страны договариваются без Украины. Народный депутат подчеркнул, что если бы Украина инициировала эти переговоры, то были бы учтены и ее интересы.