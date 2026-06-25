В Раді приголомшили: "це знищення українського народу"

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Кречмаровская Наталия
Британський прем’єр Кір Стармер днями повідомив про своє рішення піти у відставку.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход розповіла, як це вплине на Україну, та повідомила про позицію Європи щодо війни в Україні. За її словами, відставка Стармера показує, що у Британії, на відміну від України, там є вибори. І якщо суспільство чітко сигналізує про своє невдоволення курсом влади, політик бере на себе відповідальність за ухвалені рішення і йде з посади, зазначила нардепка.
В Україні, за її словами, маємо справу з повною відсутністю виборчого процесу та нульовою відповідальністю керівництва за наслідки державного управління.
За її словами, Британія має свої геополітичні інтереси та, в принципі, історичну неприязнь до Росії. Тому, пояснила вона, скільки б не змінювалися обличчя, для України нічого принципово не зміниться доти, доки українці не почнуть мислити категоріями власних національних інтересів.
Також наголосила, що перебуваючи на ПАРЄ, з’ясувала, що зовсім невелика група колег з різних країн підтримує важливість скорішого закінчення війни та мирне, дипломатичне врегулювання.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи є шанс завершити війну в 2026 році.