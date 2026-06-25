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В Раді приголомшили: "це знищення українського народу"

Народна депутатка Скороход розповіла про позицію Європи щодо війни в Україні

25 червня 2026, 18:41
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Кречмаровская Наталия

Британський прем’єр Кір Стармер днями повідомив про своє рішення піти у відставку. 

В Раді приголомшили: "це знищення українського народу"

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход розповіла, як це вплине на Україну, та повідомила про позицію Європи щодо війни в Україні. За її словами, відставка Стармера показує, що у Британії, на відміну від України, там є вибори. І якщо суспільство чітко сигналізує про своє невдоволення курсом влади, політик бере на себе відповідальність за ухвалені рішення і йде з посади, зазначила нардепка.

В Україні, за її словами, маємо справу з повною відсутністю виборчого процесу та нульовою відповідальністю керівництва за наслідки державного управління.

“До речі, Стармер — великий друг та партнер Президента Зеленського. Саме він є одним з архітекторів стратегії “до останнього українця”. Щоправда, не варто тішити себе ілюзіями. Заміна Стармера на іншого британського чиновника не змінить ставлення до України. Курс залишиться той самий: допомога зброєю, грошима та війна до останнього. І якщо за перші два пункти ми щиро вдячні, то останній — знищення українського народу”, — висловила своє бачення народна депутатка. 

За її словами, Британія має свої геополітичні інтереси та, в принципі, історичну неприязнь до Росії. Тому, пояснила вона, скільки б не змінювалися обличчя, для України нічого принципово не зміниться доти, доки українці не почнуть мислити категоріями власних національних інтересів.

“Історія нас вчить: у кожного “рятівника” — свої інтереси. Головне питання сьогодні — не доля стармерів, а доля України. Бо, на жаль, рахунок за всі ці геополітичні експерименти, як завжди, приходить українцям”, — зауважила вона. 

Також наголосила, що перебуваючи на ПАРЄ, з’ясувала, що зовсім невелика група колег з різних країн підтримує важливість скорішого закінчення війни та мирне, дипломатичне врегулювання. 

“У них, якщо ти виступаєш з такими меседжами, ти — проросійський, агент Кремля тощо”, — резюмувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи є шанс завершити війну в 2026 році.




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Джерело: https://www.facebook.com/reel/1054992037159818
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