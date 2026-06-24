Чергові заяви лідера РФ Володимира Путіна про готовність повернутися до мирного діалогу на базі "стамбульських домовленостей" збурили інформаційний простір. На тлі закликів Дональда Трампа укласти угоду та дипломатичних коливань, суспільство знову шукає відповідь на головне питання: чи принесе 2026 рік довгоочікуване завершення війни. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи є шанс завершити війну у 2026 році.

Мирні переговори. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що шанси на повне завершення війни у 2026 році існують, але наразі вони виглядають помірними. Найреалістичнішим сценарієм вважає не остаточний мирний договір, а часткове припинення вогню або заморозка бойових дій на окремих ділянках фронту. Переговорна активність, ймовірно, зростатиме під впливом економічного виснаження сторін та міжнародного тиску. Водночас досягнення стійкого миру потребуватиме компромісів, на які ані Київ, ані Москва поки не демонструють готовності. Тому 2026 рік може стати роком активних переговорів, але не обов'язково остаточного завершення війни.

Чат-бот Gemini припускає, що очікувати на повноцінне та справедливе завершення війни до кінця 2026 року не варто. Позиції сторін залишаються принципово несумісними, адже Росія не демонструє реальних кроків до компромісу, а Україна не піде на знищення власного суверенітету. Попри попередні раунди тристоронніх зустрічей, далі будуть дипломатичні "гойдалки", де за кожним кроком уперед йдуть два кроки назад. Найбільш імовірним сценарієм на цей рік є не всеосяжний мир, а спроби завершити гарячу фазу війни або перевести війну в позиційну фазу під тиском міжнародних партнерів. Прориву не відбудеться, поки Кремль відчуває здатність вести війну на виснаження.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що Путін використовує риторику про переговори як тактичний інструмент для створення ілюзії дипломатичної гнучкості, водночас зберігаючи максималістські вимоги. Без реальної зміни позиції Кремля, яка передбачала б відмову від ультиматумів і визнання територіальної цілісності України, суттєвий прогрес неможливий. Навіть за сприятливих обставин досягнення всеосяжної мирної угоди до кінця 2026 року видається вкрай малоймовірним. Найбільш реалістичним сценарієм є або заморозка війни з частковим припиненням вогню, або перехід у затяжну фазу з періодичними спалахами інтенсивності. Справжній мир потребуватиме фундаментальної зміни стратегічних пріоритетів однієї зі сторін, чого найближчим часом не прогнозується.

Усі три моделі штучного інтелекту сходяться в головному: 2026 рік може стати періодом активізації переговорів, але шансів на швидке й остаточне завершення війни поки небагато. Попри заяви Кремля про готовність до діалогу, позиції сторін залишаються надто далекими, а ключові суперечності щодо територій і безпеки не мають очевидного вирішення. Найімовірнішим сценарієм ШІ називає не повноцінний мирний договір, а часткове припинення вогню, заморожування конфлікту або зниження інтенсивності бойових дій. Водночас подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від ситуації на фронті, міжнародного тиску та готовності сторін шукати компроміси. Тому 2026 рік може наблизити війну до політичного врегулювання, але навряд чи стане роком остаточного та беззаперечного миру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що насправді думають у Кремлі щодо мирних переговорів по Україні.



