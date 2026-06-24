Путин готов к возобновлению переговоров: есть ли шанс завершить войну в 2026 году

Очередные заявления лидера РФ Владимира Путина о готовности вернуться к мирному диалогу на базе "стамбульских договоренностей" взбудоражили информационное пространство. На фоне призывов Дональда Трампа заключить соглашение и дипломатических колебаний, общество снова ищет ответ на главный вопрос: принесет ли 2026 год долгожданное завершение войны. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, есть ли шанс завершить войну в 2026 году.

Мирные переговоры. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что шансы на полное завершение войны в 2026 году существуют, но пока они выглядят умеренными. Реалистичным сценарием считает не окончательный мирный договор, а частичное прекращение огня или заморозка боевых действий на отдельных участках фронта. Переговорная активность, вероятно, будет расти под влиянием экономического истощения сторон и международного давления. В то же время достижение устойчивого мира потребует компромиссов, на которые ни Киев, ни Москва пока не демонстрируют готовности. Поэтому 2026 год может стать годом активных переговоров, но не обязательно окончательного завершения войны.

Чат-бот Gemini предполагает, что ожидать полноценного и справедливого завершения войны до конца 2026 года не стоит. Позиции сторон остаются принципиально несовместимыми, ведь Россия не демонстрирует реальные шаги к компромиссу, а Украина не пойдет на уничтожение собственного суверенитета. Несмотря на предварительные раунды трехсторонних встреч, дальше будут дипломатические "качели", где за каждым шагом вперед идут два шага назад. Наиболее вероятным сценарием на этот год является не всеобъемлющий мир, а попытки завершить горячую фазу войны или перевести войну в позиционную фазу под давлением международных партнеров. Прорыв не произойдет, пока Кремль испытывает способность вести войну на истощение.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что Путин использует риторику о переговорах как тактический инструмент для создания иллюзии дипломатической гибкости, соблюдая максималистские требования. Без реального изменения позиции Кремля, которая предполагала бы отказ от ультиматумов и признание территориальной целостности Украины, существенный прогресс невозможен. Даже при благоприятных обстоятельствах достижение всеобъемлющего мирного соглашения до конца 2026 года кажется крайне маловероятным. Наиболее реалистичным сценарием является либо заморозка войны с частичным прекращением огня, либо переход в затяжную фазу с периодическими вспышками интенсивности. Настоящий мир потребует фундаментального изменения стратегических приоритетов одной из сторон, чего в ближайшее время не прогнозируется.

Все три модели искусственного интеллекта сходятся в основном: 2026 год может стать периодом активизации переговоров, но шансов на быстрое и окончательное завершение войны пока немного. Несмотря на заявления Кремля о готовности к диалогу, позиции сторон остаются слишком далекими, а ключевые противоречия по поводу территорий и безопасности не имеют очевидного разрешения. Наиболее вероятным сценарием ИИ называет не полноценный мирный договор, а частичное прекращение огня, замораживание конфликта или снижение интенсивности боевых действий. В то же время дальнейшее развитие событий будет в значительной степени зависеть от ситуации на фронте, международного давления и готовности сторон искать компромиссы. Поэтому 2026 год может приблизить войну к политическому урегулированию, но вряд ли станет годом окончательного и безоговорочного мира.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на самом деле думают в Кремле о мирных переговорах по Украине.



