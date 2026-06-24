Путін втрачає все: що насправді думають у Кремлі про мирні переговори по Україні

Напередодні в Росії звучали різні заяви щодо можливих мирних переговорів з Україною. У Верховній Раді припустили, що може відбутися нова спроба відновлення переговорного треку.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Юрій Камельчук зазначив, що в риториці Радбезу ООН та Сполучених Штатів звучать протилежні тези від тих, що були ще рік тому.

“Раніше Трамп заявляв, що Україна повинна піти на угоду. Зараз же вони діаметральні. Він говорить, що Росія повинна піти на угоду. І причиною цього є досягнення української армії, наших захисників”, — пояснив народний депутат.

За його словами, змінити риторику змушують перебої всієї логістики, постачання пального, економічних збитків, які Росію ще будуть наздоганяти наприкінці цього літа, та на початку осені.

“Завдання Путіна максимально віддалити такий момент, тому що йому буквально соромно. А це шалене погіршення його авторитету, якщо він дуже швидко погодиться на якісь певні перемовини. Тому вони можуть поки що грати в цю гру. Не погодження, але реальність наздожене дуже швидко”, — зазначив він.

Парламентар вказав також на готовність Росії вести перемовини з Євросоюзом.

“Причому Росія не говорить нічого про перемовини зі Сполученими Штатами. Я думаю, тому що Сполучені Штати кінцево визначилися, що вони не будуть ставити на співпрацю з лузером. З Росією, яка не здатна себе захищати так, як вона про це говорила, і яка втрачає позиції, в тому числі в Криму завдяки нашим дроновим далекобійникам”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли, хто не зацікавлений у завершенні війни в Україні — і це не Путін.