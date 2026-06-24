Путин теряет все: что действительно думают в Кремле о мирных переговорах по Украине

Накануне в России звучали разные заявления о возможных мирных переговорах с Украиной. В Верховной Раде предположили, что предстоит новая попытка возобновления переговорного трека.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Юрий Камельчук отметил, что в риторике Совбеза ООН и Соединенных Штатов звучат противоположные тезисы от тех, что были еще год назад.

"Раньше Трамп заявлял, что Украина должна пойти на соглашение. Сейчас же они диаметральны. Он говорит, что Россия должна пойти на соглашение. И причиной этого является достижение украинской армии, наших защитников", — пояснил народный депутат.

По его словам, изменить риторику заставляют перебои всей логистики, поставок горючего, экономический ущерб, которые Россию еще будут догонять в конце этого лета, и в начале осени.

"Задача Путина максимально отдалить такой момент, потому что ему буквально стыдно. А это безумное ухудшение его авторитета, если он очень быстро согласится на какие-то переговоры. Поэтому они могут пока играть в эту игру. Не согласование, но реальность догонит очень быстро", — отметил он.

Парламентарий указал также на готовность России вести переговоры с Евросоюзом.

"Причем Россия не говорит ничего о переговорах с Соединенными Штатами. Я думаю, потому что Соединенные Штаты окончательно определились, что они не будут ставить на сотрудничество с лузером. С Россией, которая не способна себя защищать так, как она об этом говорила, и которая теряет позиции, в том числе в Крыму благодаря нашим дроновым дальнобойщикам", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали, кто не заинтересован в завершении войны в Украине — и это не Путин.



